En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Bogotá último sorteo jueves 4 de diciembre: números ganadores

Resultados Lotería de Bogotá último sorteo jueves 4 de diciembre: números ganadores

El premio mayor de la Lotería de Bogotá alcanza los $10.000 millones; recuerde que, si acierta los números ganadores, deberá conservar su boleto en buen estado para poder reclamarlo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves 4 de diciembre: números ganadores
Resultados Lotería de Bogotá -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad