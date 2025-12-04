Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025: números ganadores

La Lotería del Quindío vuelve a encender la ilusión de los jugadores este jueves, 4 de diciembre de 2025, con su tradicional sorteo nocturno. Se trata de una cita fija para quienes siguen la suerte desde el Eje Cafetero y confían en un juego que combina tradición, transparencia y un plan de premios que, semana tras semana, reparte millones de pesos.



El sorteo número 2992 se realizó a la hora acostumbrada: alrededor de las 10:30 p. m., hora de Colombia, en una transmisión que se apoya en el circuito regional y en los canales digitales oficiales. De esta manera, el público puede acompañar la extracción de las balotas desde cualquier lugar del país. Este horario se mantiene como referencia estable de la programación de los jueves y es reconocido por medios y portales que siguen el minuto a minuto de la jornada.

Los resultados son verificados conforme a los procedimientos establecidos por la ley, lo que garantiza la transparencia del proceso. Posteriormente, se publican a través de los canales oficiales de la Lotería del Quindío, para que los jugadores puedan confirmar si la fortuna estuvo de su lado.



Resultados Lotería del Quindío EN VIVO jueves 4 de diciembre de 2025

Números ganadores : 3 - 3 - 2 - 8

: 3 - 3 - 2 - 8 Serie: 172

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

El juego parte de una estructura sencilla y reconocible: una combinación de cuatro dígitos más una serie, ambos impresos en el billete o fracción, y validados en el sistema oficial en el momento de la comercialización. Cada jueves, la entidad realiza una extracción de balotas que define, en orden, las cifras del número ganador y la serie asociada al premio mayor.

Esa combinación se compara contra el universo de billetes despachados, y las autoridades del sorteo anuncian el ganador principal, además de los llamados premios secos, que consisten en montos fijos asignados a números y series previamente estipulados en el plan de premios.



La existencia de aproximaciones —tanto con serie como sin serie— hace que no todo se concentre en el premio mayor. Hay reconocimientos por invertir el número, acertar las tres primeras o tres últimas cifras, o combinar primeras y últimas en diversas variantes. Esta mecánica se ha mantenido como una constante del juego y se puede revisar en las reseñas oficiales y portales especializados que consolidan la tabla de combinaciones.



¿Cuánto cuesta el boleto de la Lotería del Quindío y dónde comprarlo?

Los billetes y las fracciones se consiguen en redes autorizadas de venta presencial y en plataformas digitales asociadas. En los puntos físicos, se entrega comprobante con número, serie y fecha del sorteo. En la modalidad digital, se asigna el número y se envía notificación del resultado. Las entidades hacen énfasis en la seguridad y legalidad de la compra.



Existen dos opciones de participación: el billete completo o una de sus cuatro fracciones. Cada fracción corresponde al 25 % del premio. El valor autorizado para cada fracción es de $3.000, mientras que el billete completo cuesta $12.000.

Comprar más de una fracción del mismo número aumenta las probabilidades de ganar y también las opciones de acceder a premios por aproximación, lo que convierte la elección en una estrategia que puede marcar la diferencia.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Quindío?

Para reclamar un premio, el billete debe estar en buen estado. En premios menores, el cobro puede hacerse directamente en el punto de venta con el billete original y la cédula.

En el caso de premios mayores, se requiere presentar el billete original firmado al reverso con nombre, cédula, dirección y ciudad, además de una fotocopia de la cédula. También se exige el RUT actualizado y un certificado bancario reciente para consignación.

Los ganadores tienen hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. La sola presentación del billete interrumpe los términos de prescripción de ese plazo. El procedimiento inicia en el punto de venta o la sede central. Si el monto supera el límite aprobado para atención en el punto, el ganador debe acudir a la oficina principal. Allí se verifica la autenticidad del billete, se reciben los documentos y se realiza la consignación en la cuenta bancaria del ganador.

En conclusión, la Lotería del Quindío mantiene viva la tradición de los jueves con un sorteo que combina emoción, transparencia y oportunidades reales de ganar. Con un plan de premios variado, costos accesibles y procedimientos claros para reclamar, este juego de azar sigue siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan probar suerte en Colombia.

