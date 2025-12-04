Desafío Siglo XXI: Tina se quejó con Andrea Serna y dos participantes confirmaron su noviazgo

En el Desafío Siglo XXI las emociones entre los participantes siguen aflorando de manera positiva y negativa. Mientras en la casa Gamma las divisiones se hacen más marcadas entre Tina y Zambrano, en la casa Alpha el amor entre Rata y Deisy se sigue fortaleciendo.



¿Qué pasó entre Tina y Zambrano?

Luego de un fuerte enfrentamiento la noche anterior porque Zambrano decidió poner los chalecos de sentencia a Tina y Julio, cosa que ellos consideraron injusta, la pelea llamó la atención hasta de la misma Andrea Serna, quien no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a los participantes qué había pasado.

"Tina, por lo que se alcanzaba a oír fuera de la casa Gamma. la discusión por los chalecos se iba calentando ¿Qué era lo que pasaba?", le preguntó la presentadora a la melliza. La integrante de Gamma señaló que Zambrano quería proteger a sus amigos. "Hay personas que lo utilizan a uno como comodín para ellos seguir avanzando y yo siento que eso es lo que está pasando con Julio y conmigo".

La participante indicó que le pareció injusto que el chaleco llegara a ella y su pareja cuando ese día los que habían competido eran Gero y Rosa.



Zambrano, por su parte, expresó que le parecía una falta de respeto lo que Tina estaba diciendo sobre él. "Si hay chaleco para los capitanes, hay chaleco para todo el mundo. Desde el mismo momento que me puse el chaleco dije que sería por rendimiento. ¿Qué han hecho Julio y Tina en la pistas que van? Nada, porque fueron a tierra y Julio se quedó tirado en la rampa, y Tina a qué fue, a hacer el oso, a desmayarse".



Julio, pareja de Tina en la competencia, aportó a la conversación que "creo que Colombia se da de cuenta de todo, de pronto uno puede engañar a una persona, pero a Colombia no. Ya tenemos el chaleco, no queda de otra, dar el 100% y más".

Pero eso no fue todo, a la conversación se unió Lucho, del equipo Alpha, quien calificó de "indignantes" las palabras que Zambrano dijo sobre Tina. "Me da rabia porque eso nada más lo dice una persona bruta, eso no lo hace un varón, por eso están como están, por tu culpa", aseguró. "Es un bobo, un niño es lo que es. No le tengo miedo", le respondió Zambrano.

La pelea entre los dos hombres causó revuelo en todas las casas. En Alpha, todos apoyaron a Lucho y reaccionaron negativamente a las palabras de Zambrano al decir que Tina hizo el "oso" por desmayarse en una prueba. De la misma forma, en la casa Neos, Kevyn también opinó que el capitán de Gamma no estaba actuando de manera correcta.



Deisy y Rata confirman su relación

Desde la primera etapa del juego, Deisy y Rata llamaron la atención por el vinculo romántico que crecía entre ellos. Ahora que ambos regresaron y están en el mismo equipo, a sus compañeros los ha sorprendido que los desafiantes no demuestran si están o no en una relación. Sin embargo, con algunas preguntas han logrado sacarles información sobre cómo está avanzando su noviazgo.

Al final del capítulo, por ganar la prueba de Sentencia y Bienestar, a la casa Alpha llegó María Fernanda Aristizábal para revisar las redes sociales de algún participante. El ganador fue Rata, pero él le cedió el turno a Deisy. Como en sus redes había algunas fotos de Rata, la presentadora le preguntó a la participante si Rata era su novio y ella instintivamente respondió que sí, algo que hizo reaccionar a sus compañeros.

Para que el noviazgo quedara oficialmente confirmado, Mafe Aristizábal le dijo a Rata que le pidiera noviazgo a Deisy frente a las cámaras. Así se hizo y los participantes se besaron frente a todos.

