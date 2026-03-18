Mensaje de Willy García tras asesinato de músico de su orquesta: “Se me va un pedazo del corazón”

La violencia golpeó al gremio artístico en Cali, esta vez con el asesinato del percusionista Luder Quiñones, integrante de la orquesta del reconocido salsero Willy García. En medio del dolor, el cantante compartió un mensaje cargado de nostalgia y tristeza, recordando la profunda amistad que los unía desde hace más de tres décadas.



A través de su cuenta de Instagram, Willy García expresó la dimensión de la pérdida, no solo en lo musical, sino en lo personal. “Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado”, escribió, acompañando sus palabras con un video en el que se ve al artista fallecido presentándose con pasión y una sonrisa constante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mensaje deja ver la historia compartida entre ambos, marcada por años de esfuerzo, sueños y escenarios. “Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo”, relató el cantante.

La noticia del asesinato, difundida el pasado martes 17 de marzo, generó conmoción no solo en el entorno cercano de la víctima, sino también en la ciudad, donde la inseguridad continúa siendo motivo de preocupación. Mientras tanto, García no ocultó el impacto emocional que le deja esta pérdida. “Y hoy… la violencia me lo arrebató. Me duele profundo, en el alma, en la historia, en cada recuerdo que construimos”, expresó.



En su publicación, también rindió homenaje a la trayectoria de su compañero, a quien describió como un referente en su campo. “Junior Quiñones, ‘El Mulato’, uno de los más grandes timbaleros y percusionistas de este país, pero sobre todo, un ser humano inmenso”, afirmó.



El dolor por la perdida la resumió en una frase que cierra su despedida: “Hoy se me va un pedazo del corazón”



¿Qué dicen las autoridades sobre el crimen en el que murió Luder Quiñones?

Por su parte, las autoridades de Cali confirmaron que el caso es materia de investigación y que se adelantan acciones para esclarecer lo ocurrido. El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés Mosquera, señaló en entrevista con Noticias Caracol En Vivo, que “lastimosamente ayer tuvimos este lamentable suceso aquí en la ciudad, el cual todavía es materia de investigación”.

Publicidad

Según las imágenes conocidas en las últimas horas, Luder Quiñones Echeverry fue atacado en el momento en que se disponía a abordar su vehículo. En el video se observa cómo varios hombres armados, que al parecer se movilizaban en tres motocicletas, interceptan al músico.

Uno de ellos se acerca por la parte trasera del automóvil y abre fuego, mientras que otro desciende de una moto frente al carro y dispara en repetidas ocasiones contra la víctima, quien se encontraba en la silla del copiloto.

Publicidad

De acuerdo con el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, “se pudo establecer que el artista se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por varios sujetos armados, presentándose un intercambio de disparos que le habrían ocasionado lesiones con arma de fuego”. Tras el ataque, Quiñones quedó gravemente herido dentro del vehículo y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

(Lea además: Se conoce video clave en crimen de Luder Quiñones, músico de Willy García)

El funcionario explicó que desde el momento en que se conoció el hecho se activaron las rutas institucionales. “Tuvimos comunicación con nuestra Policía Nacional. Estamos ofreciendo una recompensa a las personas que nos suministren información para esclarecer lo que ocurrió el día de ayer”, indicó.

De acuerdo con las primeras indagaciones, no existe aún una hipótesis clara sobre los móviles del crimen. “No tenemos todavía una información certera de lo que sucedió”, afirmó Garcés Mosquera, aunque confirmó que hay material probatorio en análisis. “Hemos recopilado algunas pruebas en video, algunos videos de la zona donde se evidencia la presencia de dos sujetos armados que lo atacan”, detalló.

Publicidad

Las autoridades también señalaron que el ataque ocurrió en vía pública y que, por ahora, no se ha determinado si se trató de un intento de hurto u otra motivación. “No tenemos todavía una hipótesis clara de qué ocasionó los hechos”, reiteró el secretario.

En medio de este panorama, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

Publicidad

El caso de Luder Quiñones se suma a las más de 200 muertes violentas registradas en Cali en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje de Willy García se convierte en un reflejo del dolor que deja la violencia, no solo en las cifras, sino en las historias de vida que se apagan y en los lazos que se rompen de manera irreparable.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co