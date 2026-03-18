Cae pieza clave de régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: ¿quién es Vladimir Padrino?

Cayó una pieza mayor dentro del engranaje chavista, y del posterior régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Tras más de una década como ministro de Defensa, Vladimir Padrino dejó de ser el blindaje del gobierno venezolano. Su destitución fue anunciada por la presidenta encargada del país vecino, Delcy Rodríguez, quien escribió lo siguiente en su cuenta de Telegram: "Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país".

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Momentos después, Padrino le agradeció por "todo el apoyo brindado". "Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa", escribió Padrino en Telegram.

La mandataria encargada nombró en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder. Rodríguez anunció el mismo miércoles dos reemplazos para esos puestos. También, nombró nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte y Trabajo.



¿Quién es Vladimir Padrino?

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos, en una operación militar el 3 de enero. Aunque en tiempos de Hugo Chávez dirigió la sección ceremonial de la guardia presidencial, fue con Maduro que su influencia alcanzó la cumbre, pues en 2014 lo nombró ministro de Defensa, y por años lo ratificó.



"Me siento un hijo de la Fuerza Armada, así me he ido asimilando desde el alma, que es lo más importante, se trata de la ratificación de nuestro hermano general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ministro del poder popular para la Defensa, Vladimir Padrino López", aseguró Maduro en un discurso.



Padrino ayudó a mantener alineada a las fuerzas armadas, pieza clave de la permanencia del proyecto chavista en el poder, además de contener fracturas internas y proyectar la idea de disciplina en un régimen sostenido por las armas y donde unos 2.000 generales encabezan unas mal pagadas tropas. Pero además, aún controlan empresas de minería, petróleo, distribución de alimentos, aduanas y ministerios... En medio de innumerables denuncias de abusos y corrupción.

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Fue bajo el mando de Padrino que el régimen mostró su peor cara convirtiéndose en un aparato represivo que violaba derechos humanos. "No tenemos hasta ahora, querido pueblo de Venezuela, un muerto, un fallecido, atribuible a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso da una señal de su comportamiento profesional", indicó Padrino en un discurso.

Por otro lado, la Fuerza Armada Bolivariana bajo su mando se fue politizando cada vez más, pues entre sus lemas están "¡Patria, socialismo o muerte!" y el actual "¡Chávez vive!". Además, la Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.

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Del régimen chavista aún queda en el poder el ministro del Interior, Diosdado Cabello, por el que Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura y 15 millones por la de Padrino.

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*Con información de AFP