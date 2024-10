Cuando se está enamorado, se tiende a idealizar a la otra persona, ignorando sus defectos y sobrevalorando sus virtudes. La expresión ‘el amor es ciego’ puede ser muy certera, especialmente cuando alguien se enamora de la persona equivocada. En 2018, Séptimo Día conoció el testimonio de una mujer que se enamoró de un hombre que estaba en la cárcel, condenado por 19 homicidios, en Cúcuta.

En 2002, los grupos armados ilegales golpearon fuertemente a la población del Norte de Santander, generando una de las peores masacres en la historia de Colombia. Freddy Diomedes Vargas Díaz comenzó a relacionarse con los paramilitares a los 18 años. El joven, oriundo de Arauca, empezó a notar la delgada línea que traza la guerra entre buenos y malos.

En octubre de ese año, Freddy Diomedes fue capturado por unidades del Ejército, acusado por ser uno de los hombres claves de las Autodefensas Unidas de Colombia. “A mí me capturan como alias ‘el escorpión’. Encontraron tres armas, tres granadas, cordón detonante, brazaletes, unas tres gorras que decían AUC”, mencionó el sujeto, quien aseguraba su inocencia.

Amor tras las rejas

Freddy Diomedes Vargas fue acusado de concierto para delinquir y homicidio. Además, fue catalogado como uno de los paramilitares más peligrosos de Cúcuta. Aunque pensó que lo había perdido todo, una mujer llegó a su vida cuando menos lo esperaba.

Ligia Hernández, nacida en el seno de una familia conservadora con un padre policía y una madre dedicada al hogar, conoció a Freddy cuando acompañó a su amiga a un evento de caridad en la cárcel.

“Veo un hombre serio y callado. Era muy tímido y eso me gustó de él. Nos fuimos para la celda y allí empezamos a hablar. Salimos a bailar –en el evento en la cárcel- y le enseñé un poco. Me inspiró mucha confianza, con él no sentí miedo”, aseguró la mujer.

Aunque ambos pensaron que ese encuentro no volvería a ocurrir, Freddy no dudó en pedirle el número de celular a Ligia, quien accedió. Al principio, él la llamaba constantemente, y entre largas conversaciones, comenzó a surgir una relación sentimental.

Ligia Hernández comenzó a enamorarse de Freddy Diomedes Vargas, quien estaba en prisión. Ella creía plenamente en su inocencia. Séptimo Día

Después de dos meses, el padre de Ligia se dio cuenta de que ella estaba hablando con un recluso, y se preocupó por el peligro que esa relación podría conllevar. Su familia no apoyaba su romance. Sin embargo, los detalles de Freddy y la paciencia de Ligia fueron consolidando el amor.

No obstante, los problemas para esta pareja comenzaron cuando la Fiscalía decidió condenar a Freddy Vargas a 33 años de prisión, borrando todas las ilusiones de Ligia de formar un hogar a su lado.

“El problema no era tanto lo que yo sentía. El problema era lo que iba a sentir mi esposa cuando yo le dijera que me habían condenado a esa cantidad de años”, afirmó Freddy Vargas.

Por un lado, esta situación entristecía a la pareja enamorada, pero por otro, una noticia inesperada cambiaría el rumbo de sus vidas: Ligia estaba embarazada.

Después de tres años de relación, ambos tomaron la decisión de casarse, haciendo caso omiso a los comentarios de sus familiares y cercanos. En noviembre de 2010, nació su segunda hija, Noemi.

Mientras Ligia trabajaba de manera informal para sacar a sus hijos adelante, Freddy Vargas cumplía su condena. Sus hijos lo visitaban una vez al mes. La familia se mantenía en constante comunicación a través de cartas, mensajes de texto y videollamadas. Aunque los celulares están prohibidos en la prisión, Freddy confesó que prefería saltarse la ley para hablar con su familia.

Freddy Diomedes Vargas, acusado por concierto para delinquir y homicidio, intentó hacer una vida desde la cárcel. Séptimo Día

“Él es el amor de mi vida porque me llena en todo. Cumple todas mis expectativas y, en todo lo relacionado con el matrimonio, estamos bien. En el diálogo, la comprensión, el amor y la intimidad”, aseguró Ligia.

¿Era Freddy Diomedes Vargas culpable?

Según la mujer, la razón por la que ha estado varios años con él es porque cree en su inocencia. Además, durante el juicio, más de 14 paramilitares declararon que Freddy Diomedes era inocente y víctima de un montaje.

Asimismo, surgieron evidencias de que la fiscal Ana María Flores, quien llevó el caso de Freddy en el momento de su captura, tenía una alianza con los paramilitares. El negocio clandestino consistía en que el grupo armado entregaba chivos expiatorios que serían identificados como comandantes para que la Fiscalía demostrara su lucha contra las bandas delincuenciales en Cúcuta.

Tras las pruebas recolectadas, expertos aseguraron que se demostró que Ana María Flores organizó todo un montaje para entregar a personas inocentes como supuestos jefes paramilitares y así obtener ganancias por ambos lados.

En 2017, el Juzgado de Ejecución de penas en Cúcuta, ordenó la libertad condicional de Freddy Diomedes Vargas.