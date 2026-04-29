Entre lágrimas, influencer Dominic Wolf recibió nacionalidad colombiana luego de 10 años en el país

En una jornada cargada de emociones y simbolismo, el reconocido creador de contenido Dominic Wolf marcó un hito definitivo en su historia de amor con Colombia. Tras una década de espera, trámites y una integración cultural profunda, el influencer alemán finalmente realizó su juramento oficial como ciudadano colombiano, un momento que ha conmovido a millones de seguidores en las plataformas digitales.

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Este acto no solo legaliza su estancia, sino que formaliza el vínculo inquebrantable que Wolf ha construido con el país que lo acogió hace más de una década.



El momento en el que Dominic juró como colombiano

El camino hacia la nacionalización no fue sencillo ni rápido. Dominic Wolf recorrió un trayecto de más de diez años de trámites legales. El influencer enfatizó que todo el proceso se realizó bajo el estricto cumplimiento de las normas colombianas, sin intermediarios y cumpliendo cada requisito exigido por el Estado para obtener su Carta de Naturaleza.

Aunque recibió el documento de nacionalización la semana previa al anuncio oficial, el punto culminante ocurrió durante el acto simbólico del juramento. Frente a un juez, Wolf prometió obedecer la Constitución colombiana, un compromiso que asumió con la seriedad de quien se siente hijo de esta tierra desde hace mucho tiempo. Este acto cerró formalmente un capítulo de incertidumbre burocrática y abrió uno nuevo como ciudadano con plenos derechos y deberes.



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La reacción de Dominic Wolf durante la ceremonia fue de una vulnerabilidad y alegría genuinas. A través de videos compartidos en su cuenta de Instagram, se le pudo ver visiblemente emocionado e incluso llorando mientras pronunciaba las palabras que lo convertían oficialmente en colombiano. Para él, este paso representa el “honor más grande de su vida”.

En sus publicaciones, el influencer expresó un profundo agradecimiento hacia sus seguidores, a quienes considera una pieza fundamental de su proceso y éxito en el país. La noticia provocó una avalancha de mensajes de apoyo, donde miles de internautas destacaron su perseverancia, constancia y el amor auténtico que siempre ha demostrado por Colombia, asegurando que el papel simplemente ratifica lo que ellos ya sentían: que Dominic ya era un colombiano de corazón.



¿Quién es Dominic Wolf?

Dominic Fabian Wolf es mucho más que un extranjero con una cámara; es un administrador de empresas de origen alemán que ha logrado una doble titulación en Colombia y Alemania. Aunque nació en territorio alemán, sus raíces son diversas, pues sus padres son rusos y domina varios idiomas. Sin embargo, fue en las tierras santandereanas donde encontró su verdadero hogar.

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Radicado en la ciudad de Bucaramanga, Wolf se ha transformado en una de las figuras públicas más queridas del país, ganándose el respetuoso apodo de “el alemán más colombiano”. Su contenido en redes sociales se ha centrado en resaltar los aspectos positivos de la nación, desde sus paisajes y gastronomía hasta las particularidades de los acentos y las situaciones cotidianas que hacen única a Colombia. Su vida personal también está profundamente arraigada en Santander, donde en 2025 contrajo matrimonio con la abogada santandereana Paula Montagut y recientemente anunció la llegada de su primer hijo.

El romance de Wolf con Colombia comenzó en 2016, cuando llegó a Bucaramanga para realizar estudios de posgrado. Lo que inicialmente sería una estancia académica temporal se transformó en una decisión de vida permanente tras quedar maravillado con la belleza de los paisajes y la calidez de la gente. Según sus propias palabras en diversas entrevistas, se considera “más bumangués que cualquiera”, habiendo adoptado las costumbres de Santander como propias.

Este amor lo llevó a formar una familia en territorio nacional, consolidando su vínculo afectivo y profesional. Hoy, con su cédula de ciudadanía en mano, Dominic Wolf deja de ser un extranjero que admira a Colombia para ser un colombiano que, con orgullo, seguirá trabajando por la imagen de su nueva patria.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co