En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CORTES DE AGUA BOGOTÁ
LILI PINK
DRON AEROPUERTO EL DORADO
CRIMEN CAROLINA FLORES
ENCUESTA INVAMER

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Corte Constitucional suspende impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro

Corte Constitucional suspende impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro

El alto tribunal determinó que las únicas entidades que se libran de pagar este impuesto por cuenta de la ola invernal son las empresas sin ánimo de lucro.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de abr, 2026
Comparta en:
Corte Constitucional suspende impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro
Corte Constitucional -
Archivo

La Corte Constitucional suspendió la segunda cuota del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro, contemplado en la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

El alto tribunal determinó que las únicas entidades que se libran de pagar este impuesto, decretado por cuenta de la emergencia económica por la ola invernal, son las empresas sin ánimo de lucro del régimen especial, entre las que se encuentran fundaciones, ONG’s, algunas universidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

También quedaron excluidas de este impuesto al patrimonio las personas jurídicas que estén en liquidación.

Últimas Noticias

  1. CNE ratifica que campaña Petro Presidente violó los topes de financiación
    Colprensa/Presidencia de la República
    POLÍTICA

    CNE ratifica que campaña Petro Presidente violó los topes de financiación

  2. Paloma Valencia responde a Oviedo sobre rechazo a propuesta de nombrar a Álvaro Uribe Mindefensa
    Paloma Valencia, candidata presidencial -
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    Paloma Valencia responde a Oviedo sobre rechazo a propuesta de nombrar mindefensa a Álvaro Uribe

El cobro de la segunda cuota estaba previsto para el próximo 4 de mayo. El resto de personas jurídicas que declaran renta y tienen un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos sí deberán pagar.

La decisión fue adoptada con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra. Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández Andrade expresaron su desacuerdo al salvar el voto. A su vez, las magistradas Natalia Ángel Cabo y Lina Escarbar Martínez, junto con el magistrado Carlos Camargo Assis, presentaron aclaración de voto.

Otros impuestos de emergencia econímica que suspendió la Corte Constitucional

En días pasados, la Corte Constitucional tumbó el segundo decreto de emergencia económica, el cual reglamentaba impuestos a juegos de suerte y azar e impuestos a los licores.

La Corte señaló que los impuestos que se lograron cobrar en el mes en el que el decreto estuvo vigente, desde el 29 diciembre de 2025 al 29 de enero de 2026, tendrán que ser devueltos.

Publicidad

Además, el decreto de emergencia económica incluía beneficios tributarios para quienes tuvieran mora al 31 de diciembre del 2025 y a las obligaciones tributarias al sector aduanero y cambiario en el país. Dichos beneficios continúan en firme.

El Ministerio de Hacienda le comunicó a la Corte que el recaudo por este concepto de beneficios por pago ante la mora es de cerca de 1.63 billones de pesos.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Corte Constitucional

Impuestos

Publicidad

Publicidad

Publicidad