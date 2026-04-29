Esta es la identidad de la persona asesinada en ataque a trabajadores en el norte de Cauca

Una nueva situación afectó el orden público en el norte del departamento de Cauca alrededor del mediodía de este miércoles 29 de abril. Un vehículo fue incinerado en plena vía pública en zona rural del municipio de Corinto, vereda La Paila, tras un ataque perpetrado por un grupo armado ilegal de la zona. Preliminarmente hablaba de una persona muerta, un herido y tres desaparecidos.

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El hecho se dio a conocer por una denuncia de Asocaña y videos que mostraban a una camioneta incendiándose sobre la vía. Según la asociación, el vehículo transportaba a trabajadores de un ingenio azucarero en el momento del atentado. Noticias Caracol conoció un informe preliminar de la Policía Nacional que confirma el fallecimiento de una de las víctimas, su identidad y circunstancias del deceso.



¿Quién es la víctima fatal de este ataque?

El Departamento de la Policía de Cauca informó que el cuerpo hallado sin vida junto al vehículo incinerado corresponde a Juan Carlos Ceballos, de 47 años de edad. De acuerdo con la información preliminar recogida por las autoridades, Ceballos se desempeñaba como supervisor de una empresa de seguridad privada que estaba vinculada al sector industrial y se movilizaba en un vehículo de seguridad, el cual fue hallado incinerado en el lugar de los hechos.

Por el momento, las autoridades no han aclarado si este ataque fue un atentado por parte de grupos armados o un ajuste de cuentas. Tan pronto se conoció el caso, unidades de la Policía hicieron presencia en el sector y adelantaron labores investigativas para esclarecer las circunstancias de tiempo y modo en el que ocurrieron estos hechos.

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NOTICIA EN DESARROLLO