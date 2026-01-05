Colpensiones reveló fecha límite para que personas cerca a la pensión puedan trasladarse en 2026

Colpensiones ha iniciado un proceso de orientación integral en torno al régimen de transición, dirigido a las personas que están cercanas a cumplir los requisitos para acceder a la pensión. Esta iniciativa responde a los cambios introducidos por la Ley 2381 de 2024, que moderniza el sistema pensional colombiano y crea nuevas dinámicas para quienes cotizan tanto en régimen público como privado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El régimen de transición establece que ciertos trabajadores —aquellos que al 30 de junio de 2025 hayan acumulado un número significativo de semanas cotizadas— tendrán la oportunidad de cambiar de sistema pensional. Adicionalmente, se contempla un grupo especial denominado “oportunidad de traslado”, integrado por mujeres de 47 años o más y hombres de 52 años o más, que también hayan cumplido con las semanas exigidas, sin importar su edad, o que ya hayan alcanzado la edad mínima de pensión (57 para mujeres y 62 para hombres). Para acceder a este beneficio, deben cumplir los requisitos en las semanas cotizadas y realizar la doble asesoría antes de que venza el plazo estipulado por la reforma.



¿Cuál es la fecha límite para trasladarse a Colpensiones?

Colpensiones detalló en su página web que el plazo máximo para solicitar el traslado de régimen pensional es el 16 de julio de 2026. Este beneficio está dirigido a los cotizantes que se encuentren en una etapa avanzada de su vida laboral y cumplan con los siguientes requisitos:



Mujeres: 750 o más semanas cotizadas al 30 de junio de 2025.

Hombres: 900 o más semanas cotizadas al mismo 30 de junio de 2025.

Adicionalmente, se extiende a quienes ya hayan alcanzado la edad mínima de pensión antes de esa fecha (57 años para mujeres, 62 años para hombres), sin requerir un mínimo de semanas adicionales, abriendo una vía adicional para su traslado.



¿En qué consiste la doble asesoría?

Antes de iniciar el proceso de traslado, los interesados deben completar obligatoriamente un proceso de doble asesoría. El objetivo es proporcionar al afiliado:



Información detallada sobre los aspectos financieros y operativos de su régimen actual y del régimen al que desea trasladarse.

Proyecciones de valor presente de la mesada pensional bajo ambos regímenes.

Consecuencias en términos de cotizaciones, requisitos y posibles beneficiarios de pensión.

La doble asesoría debe ser ofrecida tanto por Colpensiones como por el fondo privado al que esté afiliado el interesado. Este mecanismo garantiza la transparencia del proceso y busca que los cotizantes decidan con claridad basada en información precisa.



Calendario y cronología del proceso

16 de julio de 2024: promulgación de la Ley 2381, que dio origen al régimen de transición.

promulgación de la Ley 2381, que dio origen al régimen de transición. 30 de junio de 2025: corte de referencia para los requisitos en semanas cotizadas y edad; se determinaron las personas que podrán acceder al régimen de transición.

corte de referencia para los requisitos en semanas cotizadas y edad; se determinaron las personas que podrán acceder al régimen de transición. 1 de julio de 2025: inició la operación formal del nuevo sistema pensional para la vejez.

inició la operación formal del nuevo sistema pensional para la vejez. 16 de julio de 2026: fecha límite para que quienes cumplen los requisitos realicen su traslado de régimen.

Los trabajadores que reúnan las condiciones de semanas cotizadas al corte del 30 de junio de 2025 pero no se presenten antes del 16 de julio de 2026 perderán la oportunidad de trasladarse bajo las condiciones previstas por la Ley 2381 de 2024. En ese caso, seguirán vinculados al régimen en el que estén afiliados, sin posibilidad de cambio.



La recomendación es iniciar el proceso con suficiente anticipación, preferiblemente varios meses antes de la fecha límite, para evitar complicaciones administrativas o demoras que puedan surgir en la gestión del trámite. También es importante recopilar y verificar la historia laboral, solicitando certificaciones y documentos válidos hasta el 30 de junio de 2025. Esta revisión permite confirmar el cumplimiento de los requisitos y evitar inconsistencias que retrasen el traslado.



Otro aspecto fundamental es utilizar únicamente los canales oficiales de atención, como las oficinas, los canales telefónicos y los sitios web de Colpensiones y de los fondos privados. Además, evalúe detalladamente los escenarios proyectados, considerando tanto el monto estimado de la pensión como posibles variaciones en las cotizaciones futuras, situaciones de desempleo o cambios en la legislación. Este análisis permite tomar una decisión informada y ajustada a las condiciones personales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL