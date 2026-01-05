Primera entrevista de María Corina Machado tras captura de Maduro; ¿regresará a Venezuela?

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las "valientes acciones" que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News. Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva. Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.

"Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados", declaró la nobel de Paz en una entrevista en Fox News en referencia a la presencia en su país de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.



La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría "más del 90 % de los votos" en unas elecciones libres y justas. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.



EE. UU., por ahora, descarta convocatoria de elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este lunes una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino "recupere su salud". En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladara a EE.UU. para juzgarlo por narcoterrorismo, el mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.



"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes."No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", sentenció.

En los últimos días Trump ha puesto en duda que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país" y ha dicho que su Gobierno está en contacto con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que ha advertido con un "segundo ataque" si su Gobierno chavista "no se porta bien".

El republicano, que ha dicho sin ambajes que Washington está ahora mismo "a cargo" de Venezuela, afirmó en la entrevista de hoy que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado.

Ayer mismo, Trump pareció descartar ya la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. "Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre", aseguró.

