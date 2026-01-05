Colombia respondió a los señalamientos de Trump sobre Petro y rechazó sus declaraciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este domingo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y añadió que está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse "otra misión de EE.UU." similar en Colombia, el republicano contestó: "A mi me suena bien eso".



Una sofisticada operación militar estadounidense apresó el sábado en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, que se encuentran ahora en un centro de detención de Nueva York, donde mañana está previsto que comparezcan ante un juez federal para hacer frente a varios cargos, entre ellos el de narcoterrorismo.



En una rueda de prensa celebrada el sábado en Florida tras la operación en Venezuela, Trump aprovechó para enviar más duras advertencias a Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional. En ese acto del sábado, Trump le advirtió al mandatario colombiano de que debe "cuidarse el trasero".



Cancillería le responde a Trump

Luego de las palabras de Trump, la Cancillería colombiana expresó su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia.

“El Presidente de la República de Colombia ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente. Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería advirtió que dichas declaraciones contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de Naciones Unidas.

En el comunicado se insistió que Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, y conduce su política exterior de manera autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales. “Estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaben la soberanía e independencia política del Estado colombiano”, anotó la Cancillería.

Además, el Gobierno de Colombia reiteró que las diferencias entre Estados deben ser abordadas por los canales diplomáticos, con apego a las normas internacionales, respeto institucional y responsabilidad política. En otro de los apartes, la Cancillería reafirmó la disposición permanente del Estado colombiano a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco, y subraya que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al Jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE