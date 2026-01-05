Hipótesis del tiroteo en Venezuela registrado en inmediaciones del Palacio de Miraflores

Ráfagas de disparos se escucharon en noche del lunes 5 de enero, en las inmediaciones del Palacio presidencial Miraflores de Venezuela, informaron vecinos de la zona. Una fuente cercana al gobierno aseguró a la agencia AFP que la situación estaba controlada.

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de las fuerzas de seguridad en respuesta, después de las ocho de la noche, según esa fuente.

El incidente se registró tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.



En el sitio están ubicados los ministerios de Interior, de Finanzas, la vicepresidencia, el Palacio de Miraflores y la Asamblea Nacional.



“Había muchos disparos en muchas partes”

Los ciudadanos temieron que se tratara de un nuevo ataque de Estados Unidos y varios se vieron corriendo por las calles intentando encontrar un refugio para no salir heridos.

Una testiga le contó a Noticias Caracol que "había drones en el cielo, la gente gritaba, corría, cerraron las puertas, las ventanas, y se escucharon disparos en varias partes de la capital".

“No estuvo ni parecido a lo que pasó el 3 de enero, pero hubo muchos disparos, muchas ráfagas”, expresó, recalcando que fue peor lo que se vivió en la madrugada que capturaron a Maduro.

Dijo que había “muchos colectivos en la calle, están por todas partes”, revelando que no pueden hablar mucho ni compartir información por redes sociales porque “están revisando los teléfonos”.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no", añadió.

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se veía lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escuchaban ráfagas seguidas de detonaciones.



¿Quién pudo estar detrás del tiroteo en Venezuela?

Inicialmente se dijo que era el mismo Gobierno venezolano el que estaba operando los drones, pero que esto no fue informado a tiempo a las fuerzas de seguridad, razón por la que se repelió con disparos lo que se creyó era un ataque.

También se llegó a especular que se trataba de otro ataque de Estados Unidos.

Venevisión informó que “hubo un sobrevuelo de un dron en el área de Miraflores y los organismos de seguridad lo repelieron de inmediato como mandan los protocolos”.

Sin embargo, la testigo le dijo a Noticias Caracol que vio “varios puntos en el cielo” y “era como V de varios drones”.