Presidente Petro convoca movilización por “la soberanía” para el miércoles 7 de enero

El presidente Gustavo Petro convocó para el próximo miércoles 7 de enero una manifestación nacional por la soberanía, en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. (Lea también: Tenso momento durante la audiencia: Nicolás Maduro responde “soy prisionero de guerra”)

"El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional", manifestó en su cuenta de X.

El mandatario agregó que él participará en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana donde, según dijo, hablará "al pueblo bogotano".



Asimismo, instó a los ciudadanos a izar la bandera de Colombia y reunirse “en todas las plazas del país”, asegurando que "se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano".



Los roces entre Petro y Trump

Petro, que es un severo crítico de la guerra contra las drogas de Trump en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, ha condenado los ataques militares del sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela en los que fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron presentados ante un juez en Nueva York.



El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y en referencia a Petro dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, Trump respondió: "A mí me suena bien eso". (Lea también: Colombia respondió a los señalamientos de Trump sobre Petro y rechazó sus declaraciones)

Ante esos comentarios, Petro advirtió este lunes que volvería a tomar las armas si es necesario, como en sus años en la guerrilla del M-19, para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" del mandatario estadounidense.

Entretanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la representante colombiana, Leonor Zalabata Torres, dijo que "estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz".

"Es importante además dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales, más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente el Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro estado soberano con el objeto, entre otros, de apropiarse de recursos naturales o estratégicos", añadió Zalabata Torres.

Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

