Lo que dijo Nicolás Maduro ante tribunal de Nueva York: "Soy presidente de Venezuela"

Este lunes, 5 de enero de 2026, se lleva a cabo la primera audiiencia de Nicolás Maduro en el Tribunal de Nueva York tras su captura por parte del Gobierno de Estados Unidos. En la comparecencia, el dictador venezolano se declaró inocente y dijo que él es presidente Venezuela.



Cuando el juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, le preguntó la identidad a Maduro, este se presentó como presidente de Venezuela, señaló que era inocente sobre los cuatro delitos que le imputa la justicia estadounidense. Además, el mandatario venezolano dijo que él era un “hombre decente”, que él había sido capturado y sacado de su casa en Caracas.

El juez, por su parte, indicó que lo dicho por Maduro no era importante en este punto del proceso, mientras que la esposa del dictador también se declaró inocente y se presentó como la primera dama de Venezuela.

Se conoció que Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán la posibilidad de recibir una visita consular.