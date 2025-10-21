En vivo
Noticias Caracol
TECNOLOGÍA  / OpenAI competirá directamente contra Google con nuevo navegador ChatGPT Atlas: así funcionará

OpenAI competirá directamente contra Google con nuevo navegador ChatGPT Atlas: así funcionará

Este martes la empresa de tecnología OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT Atlas, un nuevo navegador que busca implementar las funciones de IA de la herramienta y competir contra Google y otros buscadores.

Por: AFP
Actualizado: 21 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
OpenAI competirá directamente contra Google con nuevo navegador ChatGPT Atlas: así funcionará
ChatGPT Atlas funcionará primero en dispositivos iOS.
OpenAI

