TECNOLOGÍA  / Así funciona la nueva función de WhatsApp para resumir mensajes con inteligencia artificial

Así funciona la nueva función de WhatsApp para resumir mensajes con inteligencia artificial

La nueva actualización entró en vigencia el 14 de octubre en portugués para Brasil y se espera que en los próximos días esté disponible en español, inglés y otros idiomas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de oct, 2025
Así funciona la nueva función de WhatsApp para resumir mensajes con inteligencia artificial
Entró en vigencia el 14 de octubre en Brasil -
Canva / Archivo

