Celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de septiembre de 2025: vea si está el suyo

A partir del 1 de septiembre de 2025, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Meta, dejará de ser compatible con una serie de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la plataforma. Esta decisión forma parte de una política de actualización periódica que busca garantizar la seguridad, funcionalidad y compatibilidad de la aplicación con los sistemas operativos más recientes.



¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares?

WhatsApp realiza revisiones periódicas de compatibilidad para asegurar que sus funciones más avanzadas puedan operar correctamente en los dispositivos móviles. Con cada actualización, se incorporan herramientas que requieren mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento y seguridad. Por ello, los teléfonos que operan con versiones antiguas de Android o iOS quedan excluidos del soporte técnico y de las actualizaciones de seguridad. A partir de septiembre de 2025, WhatsApp solo será compatible con:



Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores.

iOS 12 o versiones superiores.

KaiOS 2.5.0 o superior (incluyendo JioPhone y JioPhone 2).

Los dispositivos que no cumplan con estos requisitos seguirán funcionando con la versión actual de WhatsApp, pero no recibirán actualizaciones, lo que implica riesgos de seguridad, errores de funcionamiento y pérdida de compatibilidad con nuevas funciones.



Lista oficial de celulares que se quedarán sin WhatsApp

La siguiente lista incluye modelos de distintas marcas que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 1 de septiembre de 2025. Estos equipos fueron populares en su momento, pero ya no cumplen con las exigencias técnicas actuales.



Apple (iOS)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

Samsung (Android)

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Motorola

Moto G (1ª generación)

Droid Razr HD

Moto E (1ª generación)



LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Huawei

Ascend D2

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

¿Qué implica perder el soporte de WhatsApp?

Aunque los usuarios de estos dispositivos podrán seguir utilizando la versión instalada de WhatsApp, la falta de actualizaciones representa varios riesgos:



1. Vulnerabilidades de seguridad

Sin parches de seguridad, los dispositivos quedan expuestos a ataques cibernéticos, robo de información y malware.



2. Errores de funcionamiento

Con el tiempo, ciertas funciones dejarán de operar correctamente, como el envío de archivos multimedia, llamadas o sincronización con otros dispositivos.



3. Incompatibilidad futura

Las nuevas versiones de WhatsApp podrían bloquear el acceso completamente en estos equipos, dejando a los usuarios sin posibilidad de comunicarse por esta vía. Según cifras de Meta, la mayoría de los usuarios de WhatsApp ya cuentan con dispositivos compatibles. No obstante, en regiones donde el acceso a tecnología es limitado, esta medida podría afectar a miles de personas que aún utilizan modelos antiguos.

La decisión de eliminar el soporte a estos equipos responde a la necesidad de mantener un estándar tecnológico que permita implementar funciones como:



Cifrado avanzado de extremo a extremo.

Sincronización multidispositivo.

Herramientas de productividad y automatización.

