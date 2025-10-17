En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PROTESTAS EN BOGOTÁ
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Estas son las estafas digitales más comunes en Colombia, según Bancolombia: así puede prevenirlas

Estas son las estafas digitales más comunes en Colombia, según Bancolombia: así puede prevenirlas

Llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos falsos son las estrategias más usadas por los delincuentes para engañar a los usuarios y obtener información personal o financiera.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Estas son las estafas digitales más comunes en Colombia, según Bancolombia: así puede prevenirlas
Estas prácticas se han convertido en herramientas frecuentes para los estafadores. -
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad