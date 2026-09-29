Video | Desarrollador logra instalar avanzado sistema de IA en un teléfono Nokia de 2007

Un desarrollador logró llevar funciones de inteligencia artificial a un Nokia 6300, un teléfono de 2007 que cuenta con apenas 8 MB de memoria y que no puede conectarse directamente a buena parte de internet actual. El proyecto permite conversar con Claude, enviar mensajes de voz y consultar fotografías desde el antiguo dispositivo, mediante una aplicación que utiliza un servidor externo para procesar la información.



El avance fue compartido por Emir, quien explicó que añadió a la aplicación las funciones de voz y envío de imágenes. En una publicación, el desarrollador señaló que ahora es posible “enviar mensajes de voz a Claude y usarlo hablando, igual que en los teléfonos modernos”. También se pueden seleccionar fotografías de la galería y hacer preguntas sobre su contenido.

El proyecto llamó la atención por llevar herramientas actuales de inteligencia artificial a un equipo que fue fabricado dos décadas atrás, cuando los teléfonos móviles tenían características y capacidades muy distintas a las de los smartphones actuales.



¿Cómo funciona la inteligencia artificial en el Nokia 6300?

La clave del proyecto está en que el Nokia no ejecuta directamente el modelo de inteligencia artificial. El teléfono funciona como un cliente que permite enviar instrucciones y recibir respuestas, mientras que el procesamiento se realiza en un servidor externo.

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La aplicación diseñada para el equipo ocupa cerca de 100 KB. Sin embargo, las limitaciones del dispositivo impiden que se conecte directamente a muchos servicios actuales, debido a que utiliza una versión antigua del protocolo TLS.



Por eso, el desarrollador creó una solución que permite comunicarse con Claude desde el teléfono. No obstante, aclaró que el sistema no depende exclusivamente de ese modelo: la arquitectura también podría utilizar servicios de OpenAI, xAI o modelos de código abierto. “Claude es solo una excusa aquí. El teléfono es solo un cliente; el trabajo real ocurre en el servidor”, explicó Emir en su publicación.



Una de las funciones añadidas permite grabar mensajes de voz desde el Nokia 6300. Como el teléfono no cuenta con una herramienta propia de conversión de voz a texto, el audio se envía a un servidor que realiza el procesamiento.

Nokia S40 için yazdığım Claude uygulamasına en çok istenen iki özelliği ekledim. Artık tıpkı modern telefonlardaki gibi Claude'a sesli mesaj gönderip konuşarak kullanabiliyorsunuz. Galerideki bir fotoğrafı da sohbete gönderip onun hakkında soru sorabiliyorsunuz. İkisinin de… pic.twitter.com/c2f43BBneW — Emir (@EmirKarsiyakali) September 29, 2026

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Según explicó el desarrollador, el equipo graba el audio en formato AMR. Una grabación de 15 segundos ocupa aproximadamente 25 KB y puede enviarse mediante una conexión 2G en unos segundos.

En el servidor, una instancia de ffmpeg convierte el archivo a WAV y luego una API de OpenAI transcribe el mensaje. El texto aparece en el cuadro de conversación del teléfono, donde el usuario puede revisarlo y editarlo antes de enviarlo a Claude.

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El proceso completo tarda, de acuerdo con Emir, entre dos y tres segundos. El desarrollador también mencionó que podría utilizarse una alternativa de código abierto como Whisper para realizar la transcripción.

La segunda función permite tomar una fotografía o elegir una imagen guardada en la galería y enviarla al chat para hacer preguntas sobre ella.

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La cámara del Nokia captura imágenes JPEG de 640 por 480 píxeles, con un tamaño aproximado de 47 KB. Estas pueden cargarse en alrededor de tres segundos. También es posible seleccionar fotografías de hasta 1 MB desde la galería.

Una vez recibida, la imagen se redimensiona en el servidor a 1.024 píxeles y se envía a Claude, que puede analizarla y tenerla en cuenta en preguntas posteriores dentro de la misma conversación.



Un proyecto que comenzó como un sueño

Emir contó que, cuando era niño, soñaba con desarrollar aplicaciones para teléfonos como el Nokia 6600. Aunque en ese momento podía crear sitios web y configurar sistemas de gestión de contenidos, desarrollar programas para esos dispositivos era una de sus metas pendientes.

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“Veinte años después, por fin he hecho realidad ese sueño. Y con algo mucho más inteligente de lo que jamás imaginé”, expresó.

El desarrollador también indicó que su publicación anterior sobre el proyecto superó los 3,5 millones de visualizaciones y las 50.000 interacciones. Al sumar las veces que el contenido fue compartido en Instagram y otras páginas, calculó que el alcance total podría estar entre 8 y 10 millones de visualizaciones.

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El código del proyecto fue publicado en GitHub, donde se puede consultar el trabajo realizado para adaptar funciones de inteligencia artificial a un teléfono que originalmente no fue diseñado para utilizar este tipo de tecnología.

El avance del proyecto se conoce en medio del debate internacional sobre los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial. Mientras distintos países discuten cómo regular esta tecnología, advierten sobre sus posibles consecuencias y las preocupaciones sobre escenarios extremos, incluido el posible riesgo para la humanidad.

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