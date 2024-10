Age of Empires II: Chronicles: Battle for Greece llega con una nueva expansión este noviembre

Age of Empires II: Definitive Edition sigue demostrando que, después de 25 años, sigue siendo un referente en el género de estrategia en tiempo real. El próximo 14 de noviembre, el juego recibirá una nueva expansión titulada Chronicles: Battle for Greece, diseñada para ofrecer a los jugadores una inmersiva experiencia histórica en la antigua Grecia. Esta expansión no solo expande el ya vasto contenido del juego, sino que introduce nuevas civilizaciones, mecánicas y unidades que prometen revitalizar las épicas batallas que hicieron famoso al título.

Un viaje a la Grecia antigua: batallas, civilizaciones y leyendas

Chronicles: Battle for Greece está ambientada en una de las épocas más fascinantes de la historia: la Grecia clásica. A través de los 21 nuevos escenarios, los jugadores podrán revivir conflictos históricos como la Revuelta Jónica, las Guerras Greco-Persas y la Guerra del Peloponeso. En estos escenarios, figuras icónicas como Artemisia, Temístocles y Brásidas jugarán un papel crucial, representadas con voces y animaciones de alta calidad que añadirán un toque narrativo profundo al juego.

Esta nueva experiencia es imprescindible para los amantes de la estrategia Imagen: cortesía Microsoft

El DLC introduce tres nuevas civilizaciones, cada una con sus propias mecánicas únicas y modelos visuales mejorados tanto para las unidades terrestres como navales. El combate naval también ha sido renovado, con la adición de seis tipos de barcos nuevos y 19 unidades navales, lo que ofrece una experiencia de batalla más estratégica y diversa. Este nuevo enfoque en las batallas marítimas permitirá a los jugadores diseñar tácticas completamente nuevas para dominar el mar Egeo y más allá.

Te puede interesar: Call of Duty: Black Ops 6 lanza una nueva colección de accesorios exclusivos para Xbox

Publicidad

Mecánicas especiales y personalización de ciudades

Una de las mayores innovaciones de esta expansión es la personalización de los centros urbanos, una característica que permitirá a los jugadores adaptar sus ciudades a las necesidades de cada civilización y escenario. Además, Chronicles: Battle for Greece ofrece 55 nuevas unidades terrestres y 85 tipos de edificios, lo que aumenta enormemente la profundidad estratégica del juego. Estos elementos han sido diseñados por un equipo de veteranos de Age of Empires, asegurando que la jugabilidad se mantenga fiel a la fórmula que ha cautivado a millones de jugadores a lo largo de los años.

Un DLC pensado para todos los jugadores

La expansión Chronicles: Battle for Greece estará disponible para PC y consolas Xbox a partir del 14 de noviembre, y se lanzará en paralelo para usuarios de Xbox Game Pass, permitiendo a los suscriptores acceder desde el primer día sin costo adicional. Los fans ya pueden agregar este DLC a sus listas de deseos en plataformas como Steam y Epic Games Store.

Publicidad

Con esta nueva expansión, Age of Empires II demuestra que sigue evolucionando mientras mantiene su esencia. Con las innovaciones en las batallas navales, la narrativa enriquecida y las nuevas civilizaciones, Chronicles: Battle for Greece promete ser una adición imperdible para los fanáticos de la estrategia y la historia

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.