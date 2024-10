Call of Duty: Black Ops 6 lanza una nueva colección de accesorios exclusivos para Xbox

Con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 a la vuelta de la esquina, los fanáticos de la saga de operaciones encubiertas pueden comenzar a sumergirse en la estética del juego gracias a una nueva colección de accesorios diseñados especialmente para Xbox. La colección incluye dos controles inalámbricos el Xbox estándar y el Xbox Elite Serie 2— además de un envoltorio exclusivo para la Xbox Series X. Cada pieza de esta línea captura el emocionante estilo de espionaje y la tensión del thriller de los años 90 que define la campaña del nuevo Black Ops.

Controles personalizados: Estilo encubierto y rendimiento de alto nivel

Uno de los elementos más destacados de la colección es el control inalámbrico Xbox – Call of Duty: Black Ops 6. Disponible a través de Xbox Design Lab, este mando ofrece un diseño detallado que incorpora documentos redactados, coordenadas ocultas y símbolos representativos del juego. Inspirado en las operaciones clandestinas que caracterizan a la saga, este control no solo presenta una estética impresionante, sino que también ofrece la posibilidad de personalización total, permitiendo a los jugadores elegir colores y acabados para botones, gatillos y empuñaduras.

Aquellos que busquen un rendimiento aún más profesional pueden optar por el controlador Xbox Elite Serie 2 – Call of Duty: Black Ops 6, una pieza de hardware de élite diseñada para los jugadores más competitivos. Este mando incluye características como joysticks de tensión ajustable y paletas traseras intercambiables, que se complementan con un acabado inspirado en los gráficos tácticos y las misiones encubiertas del juego. Ya sea para enfrentarse a intensas batallas multijugador o para sumergirse en el icónico modo zombis, el Elite Serie 2 ofrece un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad de alto rendimiento.

Ambos controles son compatibles con Xbox Series X|S, Xbox One, PC y dispositivos móviles, brindando una conectividad fluida a través de Xbox Wireless y Bluetooth.

Publicidad

Envoltorio para Xbox Series X: Personaliza tu consola

La personalización no termina con los controles. La colección de Call of Duty: Black Ops 6 también incluye un envoltorio exclusivo para la Xbox Series X. El Xbox Series X Wrap – Call of Duty: Black Ops 6 transforma la consola en una auténtica pieza de memorabilia temática de Black Ops. El diseño está inspirado en la narrativa de espionaje de la campaña, con documentos redactados y referencias ocultas que conectan directamente con la historia del juego.

Te puede interesar: La mitología mexicana invade Call of Duty: Mictlantecuhtli se une a Modern Warfare III y Warzone

Publicidad

Este envoltorio está fabricado con paneles sólidos y un acabado en tela de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y un ajuste perfecto. Además, se sujeta mediante cierres de velcro, lo que facilita su instalación y extracción sin necesidad de adhesivos ni configuraciones complicadas. Los fanáticos que reserven el envoltorio a través de Microsoft Store antes del 22 de octubre recibirán un bono adicional: una ficha de 2XP de una hora para usar en Black Ops 6.

Un diseño que evoca la tensión del espionaje

Cada artículo de esta colección ha sido meticulosamente diseñado para capturar la esencia de Call of Duty: Black Ops 6, ambientado en los años 90 con su temática de espionaje, operaciones encubiertas y conspiraciones. Tanto el control estándar como el Elite Serie 2 destacan por sus carcasas decoradas con referencias a misiones secretas, y permiten personalizar detalles como los agarres laterales de goma para ofrecer un control preciso durante las partidas más intensas.

Esta colección no solo ofrece a los jugadores la posibilidad de mejorar su experiencia de juego a nivel funcional, sino también de sumergirse más profundamente en el mundo de Black Ops 6 gracias a su inmersiva estética. Los controles y el envoltorio no son simples accesorios; se convierten en una extensión del universo del juego, permitiendo a los jugadores vivir la tensión y el suspenso de las misiones encubiertas incluso fuera de la pantalla.

Disponibilidad

Control inalámbrico Xbox – Call of Duty: Black Ops 6 exclusivamente en Xbox Design Lab.

Controlador inalámbrico Xbox Elite Serie 2 – Call of Duty: Black Ops 6 con opciones de personalización adicionales para un rendimiento profesional.

Envoltorio Xbox Series X – Call of Duty: Black Ops 6: Disponible para preordenar en Microsoft Store. Los envíos comenzarán el 23 de octubre.

El controlador inalámbrico Xbox Elite Serie 2 ofrece un rendimiento de nivel profesional Imagen: cortesía Activision

La colección completa ya está disponible para personalización y compra a través de Xbox Design Lab y Microsoft Store, permitiendo a los jugadores no solo prepararse para la nueva entrega de Black Ops, sino hacerlo con estilo.

Publicidad

Con esta nueva colección de accesorios, los jugadores pueden personalizar su equipo de juego y estar listos para el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6. Ya sea que elijas el control clásico o el Elite Serie 2, o que transformes tu consola con el nuevo envoltorio, esta colección encarna la esencia de la franquicia y ofrece una experiencia envolvente que va más allá del juego.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.