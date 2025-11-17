En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Anno 117: Pax Romana | RESEÑA: estrategia romana que exige cabeza

Anno 117: Pax Romana | RESEÑA: estrategia romana que exige cabeza

Un city-builder romano profundo y paciente, donde planear bien vale más que ganar batallas. Anno 117 reinventa la fórmula con mapas hermosos, sistemas exigentes y una campaña llena de intriga.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Anno 117: Pax Romana | RESEÑA
Anno 117: Pax Romana | RESEÑA
Cortesía: Ubisoft

Publicidad

Publicidad

Publicidad