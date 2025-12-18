Fortnite y Rocket League despiden 2025 con eventos invernales y colaboraciones especiales

Con el cierre de 2025, Epic Games activa dos de sus eventos anuales más esperados: el Festival de Invierno de Fortnite y el Frosty Fest de Rocket League. Ambas celebraciones llegan como una antesala al nuevo año y funcionan no solo como espacios festivos, sino también como un resumen del rumbo creativo y comunitario que la compañía ha consolidado durante los últimos meses.

En el caso de Fortnite, el Festival de Invierno 2025 se desarrolla del 18 de diciembre al 5 de enero, manteniendo una estructura que ya es familiar para la comunidad, pero con variaciones que refrescan la experiencia. Durante este periodo, los jugadores pueden acceder diariamente a regalos especiales, con un total de 14 recompensas disponibles, reforzando la idea de constancia y participación continua. El regreso del Teniente Invierno como figura central del evento refuerza esa tradición que se ha convertido en un sello de las celebraciones de fin de año dentro del Battle Royale.

Uno de los aspectos más destacados del Festival de Invierno es la ampliación de su catálogo cosmético. Este año se suman atuendos inspirados en figuras de la música pop como Sabrina Carpenter y Hatsune Miku, con versiones temáticas que se alinean con la estética invernal del evento. A esto se añade una colaboración con el universo de Harry Potter, permitiendo a los jugadores representar a las casas de Hogwarts mediante atuendos específicos, una decisión que apunta directamente a la personalización y a la identificación del jugador con su estilo de juego.



Estas incorporaciones llegan tras un año particularmente activo para Fortnite, marcado por el lanzamiento del Capítulo Siete: Pacific Break y por expansiones como la actualización NINJAGO en LEGO Fortnite Odyssey. El Festival de Invierno funciona así como un punto de cierre que integra contenidos recientes con recompensas de temporada, sin perder de vista la accesibilidad para jugadores nuevos y veteranos.



Por su parte, Rocket League celebra el Frosty Fest 2025 entre el 18 de diciembre y el 7 de enero, con una propuesta que combina competencia y pertenencia. Al iniciar sesión, los jugadores son asignados automáticamente a una de las cuatro casas de Hogwarts, integrando la llamada Rivalidad de Casas como eje central del evento. Esta dinámica transforma los partidos habituales en un esfuerzo colectivo, donde cada victoria contribuye a la posición de la casa en la tabla de clasificación global.

Además de la competencia, el Frosty Fest incorpora desafíos especiales que desbloquean recompensas temáticas y artículos cosméticos disponibles en la tienda del juego. La colaboración con Harry Potter no se limita a lo estético, sino que también estructura la experiencia del evento, incentivando la participación constante y el sentido de comunidad entre los jugadores.

Más allá de los eventos en sí, Epic Games aprovecha este cierre de año para destacar algunos hitos alcanzados en Fortnite durante 2025. Las cifras compartidas, como la recolección de cientos de millones de timonedas o el uso masivo de camionetas de reinicio, funcionan como indicadores del nivel de interacción sostenida que mantiene la base de jugadores. Sin recurrir a anuncios grandilocuentes, estos datos reflejan la escala y la actividad constante del ecosistema que la compañía ha construido.

En conjunto, el Festival de Invierno de Fortnite y el Frosty Fest de Rocket League representan más que simples eventos temporales. Son una síntesis de la estrategia de Epic Games: mantener sus títulos activos mediante celebraciones periódicas, colaboraciones reconocibles y mecánicas que refuercen la participación diaria. Con 2026 en el horizonte, estas iniciativas dejan claro que el enfoque seguirá estando en la convergencia entre comunidad, contenido y experiencias compartidas dentro del juego.

