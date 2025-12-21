Guía de regalos gamer 2025: qué regalar esta Navidad según el tipo de jugador

La Navidad es el momento ideal para regalar con intención. Cuando se trata de un gamer, no todos buscan lo mismo: algunos quieren competir, otros relajarse, otros jugar cinco minutos entre reuniones familiares. Pensando en eso, esta Guía de regalos gamer 2025 organiza las opciones del ecosistema Xbox según distintos perfiles de jugador, facilitando la elección y evitando regalos al azar.

Para el gamer que quiere algo para abrir el 24 en la noche

Un videojuego sigue siendo un regalo clásico de Navidad. Es inmediato, tangible y fácil de disfrutar durante las vacaciones. Para quienes disfrutan la acción constante y el juego en línea, títulos como Call of Duty: Black Ops 7 o Gears of War Reloaded son opciones directas.Si el gamer prefiere experiencias más tranquilas, Hollow Knight: Silksong o Clair Obscur: Expedition 33 funcionan bien para esos días sin afán entre Navidad y Año Nuevo. Para jugar en compañía, Grounded 2 o una aventura narrativa como Indiana Jones and the Great Circle: Keeper se convierten en planes perfectos para compartir tiempo en casa.

Para el que quiere variedad sin elegir un solo juego

Si no estás seguro de qué título regalar, Xbox Game Pass es una de las opciones más seguras de esta guía. Permite acceder a un catálogo amplio de juegos en consola y PC, ideal para explorar distintos géneros durante las vacaciones.Xbox Game Pass Essential – desde $29.900 COP/mes, para quienes buscan lo básico.Xbox Game Pass Premium – desde $39.900 COP/mes, con un catálogo más amplio.Xbox Game Pass Ultimate – la experiencia más completa, con lanzamientos desde el primer día, multijugador online, EA Play, Ubisoft+ Classics y recompensas dentro de juegos populares.Es un regalo que empieza en Navidad y se sigue disfrutando todo el año.

Para el gamer que juega principalmente en casa

Si el regalo grande está sobre la mesa, las consolas siguen siendo una apuesta fuerte. La Xbox Series S – 512 GB es una opción compacta y accesible para quienes juegan en digital. La Xbox Series X – 1 TB, en cambio, está pensada para quienes buscan máximo rendimiento y sesiones largas durante las vacaciones.Ambas son ideales para convertir las noches decembrinas en maratones de juego.

Para el gamer que no para quieto

Una de las grandes novedades para 2025 son los dispositivos portátiles desarrollados junto a ASUS. El ROG Xbox Ally, con un precio aproximado de $2.599.900 COP, está pensado para quienes juegan en cualquier lugar. Su versión de mayor rendimiento, por $4.099.900 COP, apunta a quienes quieren potencia de nivel PC en formato portátil.Es un regalo ideal para viajes, visitas familiares o simplemente para cambiar de espacio sin dejar de jugar.

Para completar el regalo (o acertar sin gastar tanto)

Los accesorios son una excelente opción navideña. Los controles inalámbricos Xbox en ediciones especiales —Ice Breaker, Heart Breaker y Storm Breaker— cuestan $459.900 COP y combinan diseño con funcionalidad.Los audífonos inalámbricos Xbox, disponibles por $631.900 COP, ofrecen audio espacial, micrófono mejorado y hasta 20 horas de batería, perfectos para sesiones largas y juego en línea.

Una guía para regalar mejor en Navidad

Esta Guía de regalos gamer 2025 busca facilitar una decisión que muchas veces se toma a última hora. Más allá del producto, el objetivo es regalar experiencias que se disfruten durante las vacaciones y más allá de diciembre.Porque en Navidad, el mejor regalo gamer no es el más grande, sino el que encaja con la forma de jugar de quien lo recibe.

