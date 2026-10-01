Trump vuelve a hablar de elecciones en Venezuela: “Es demasiado pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar de elecciones en Venezuela, pero apuntó que aún es "demasiado pronto" para hacerlo. "Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde", dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves 1 de octubre.



Trump explicó que "hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones". Sin embargo, insistió en que "ahora mismo es un tema muy delicado, creo que es demasiado pronto".

Estas declaraciones llegan después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre. Era la primera vez que ambos se veían tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero. Días después de la cita en Nueva York, el magnate reconoció que había hablado con ella sobre elecciones, aunque no dio más detalles. Rodríguez, por su parte, también habló de los comicios en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, asegurando que “en Venezuela habrá elecciones”, pero sin dar una fecha. Según ella, "la democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones", pero afirmó que "en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos" para los próximos comicios. (Lea también: Claves del discurso de Delcy Rodríguez en Asamblea de la ONU: ¿cuándo habrá elecciones en Venezuela?)

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Entretanto, en la entrevista con Time, el presidente de EE. UU. reconoció la buena relación con el gobierno de Rodríguez, "trabajamos bien juntos", y destacó la cooperación en materia petrolera: "Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales". Trump afirmó que "estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero y tenemos el control total de todas ellas".



Siguen las conversaciones del chavismo y la oposición

La segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición cerró haces unos días en Caracas con un acuerdo para nombrar a un comité a cargo de designar a nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de un primer paso de una reforma judicial general reclamada por la oposición y prometida por la presidenta interina. En la primera ronda de negociaciones iniciada en agosto se acordó la renovación del sistema de justicia, el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de activos de Venezuela en Inglaterra. En este segundo ciclo de conversaciones se anunciaron los integrantes de un consejo de revisión de credenciales para los postulados al TSJ en el marco de la reforma al sistema judicial. Las partes acordaron "continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesario para la transformación del sistema judicial", según el documento.



Asimismo, acompañan el desbloqueo de medios de comunicación impulsado por la presidenta interina, tras años de censura. La eliminación de restricciones es "parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información".



Los diálogos auspiciados por Estados Unidos son encabezados por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, y por Dinorah Figuera, representante de la bancada opositora que ganó mayoría legislativa en 2015. La líder opositora María Corina Machado fue excluida de los diálogos, pero ha dicho que no interferirá y que espera resultados concretos. Exiliada en Panamá, no ha logrado regresar a Venezuela pese a varios intentos, según informaron fuentes de su partido Vente Venezuela. El jefe parlamentario eludió responder a la prensa si consideran incorporar en los diálogos el tema de la líder opositora y sus derechos políticos luego de ser inhabilitada a postularse a cargos públicos y participar en elecciones. (Lea también: Cilia Flores, esposa de Maduro, insiste en pedir libertad bajo fianza por deterioro de su salud)

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Está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre.

AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL