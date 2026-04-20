Colombia se corona en Barrios Latinos, el torneo que une esports y freestyle

La escena competitiva en Latinoamérica sigue evolucionando, y este fin de semana dejó una muestra clara de ello. En la Ciudad de México se llevó a cabo la gran final de Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series, una propuesta impulsada por Call of Duty: Mobile que decidió romper con los esquemas tradicionales de los esports.

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Más que un torneo convencional, Barrios Latinos planteó una dinámica distinta: combinar el rendimiento dentro del videojuego con la capacidad de improvisación en batallas de freestyle. Esta mezcla convirtió la competencia en un espectáculo híbrido donde la habilidad técnica y la expresión artística tenían el mismo peso.

Equipos de México, Argentina, Chile, Colombia y la denominada Tropa Andina —que reunió representantes de Perú y Ecuador— participaron en esta primera edición, todos bajo una misma lógica: demostrar que el talento competitivo no se limita únicamente al control.



Un formato que exige más que habilidad en el juego

Cada equipo estuvo construido con una estructura particular. A los cinco jugadores principales se sumó un creador de contenido en rol de capitán y un freestyler encargado de representar al equipo en el escenario. Esta combinación definió la identidad del torneo y elevó el nivel de exigencia.



El sistema de competencia alternaba rondas de gameplay con enfrentamientos de freestyle. Ambos momentos sumaban puntos dentro de un mismo marcador, lo que obligaba a los equipos a mantener consistencia en dos terrenos completamente distintos.

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Este enfoque cambió la narrativa habitual de los torneos de esports. Aquí no bastaba con dominar mapas, armas o estrategias dentro del juego; también era necesario responder con agilidad mental, creatividad y presencia escénica frente al público.

El peso de la escena del freestyle

Uno de los aspectos más llamativos del evento fue la presencia de figuras consolidadas del freestyle en habla hispana. Nombres como Aczino, Stuart, KG, El Menor y Marithea elevaron el nivel competitivo en el escenario.

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Su participación no solo aportó espectáculo, sino también legitimidad a la propuesta. El freestyle, que ya tiene una base sólida en Latinoamérica, encontró aquí un nuevo espacio de integración con el mundo gamer.

El resultado fue un evento que no solo captó la atención de seguidores de los videojuegos, sino también de quienes siguen de cerca las batallas de improvisación.

Colombia vs Argentina: una final cerrada

Tras varias fases de competencia, la final enfrentó a Colombia y Argentina, dos equipos que demostraron consistencia tanto en el juego como en el escenario.

El equipo colombiano, liderado por Patata junto a Marithea en el freestyle, se midió ante la escuadra argentina encabezada por Srita. Bri y Stuart. Desde el inicio, el enfrentamiento se mantuvo parejo, con momentos destacados en ambos formatos.

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En las partidas de Call of Duty: Mobile, las diferencias fueron mínimas, reflejando el nivel competitivo de ambos equipos. En paralelo, las batallas de freestyle mantuvieron la tensión, con respuestas rápidas y ejecuciones precisas que mantuvieron el marcador abierto hasta el final.

Fue en la recta definitiva donde Colombia logró inclinar la balanza. Una intervención final de Marithea terminó siendo decisiva, consolidando los puntos necesarios para asegurar la victoria.

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Un título con más significado que el resultado

Con este desenlace, Colombia se proclamó campeón de la primera edición de Barrios Latinos. Sin embargo, el resultado deportivo es solo una parte de la historia.

El torneo deja como principal conclusión la viabilidad de formatos híbridos dentro de los esports. La integración entre gaming y cultura urbana no solo funcionó, sino que abrió una conversación sobre nuevas formas de competencia y entretenimiento en la región.

Este tipo de iniciativas responden a una realidad clara: las audiencias ya no consumen contenido de forma aislada. La convergencia entre disciplinas —en este caso, videojuegos y freestyle— refleja una evolución natural del ecosistema digital.

Un precedente para Latinoamérica

Barrios Latinos se posiciona como un experimento que podría marcar el rumbo de futuras competencias. Al romper con la estructura tradicional, demuestra que hay espacio para innovar dentro de los esports sin perder el enfoque competitivo.

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Para Call of Duty: Mobile, este torneo representa una expansión de su propuesta más allá del juego, apostando por conectar con comunidades que comparten códigos culturales similares.

En el contexto latinoamericano, donde tanto el gaming como el freestyle tienen comunidades activas y en crecimiento, la combinación resulta lógica y, sobre todo, relevante.

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Una nueva forma de competir

El balance final de esta primera edición deja más preguntas que certezas, pero en el mejor sentido posible. ¿Podrán otros títulos replicar este modelo? ¿Se convertirá en una tendencia dentro de la región? ¿Hasta dónde puede llegar la integración entre disciplinas?

Por ahora, lo concreto es que Barrios Latinos logró consolidar un formato diferente, competitivo y atractivo. Y en ese escenario, Colombia no solo se llevó el título, sino que también quedó como el primer referente de una propuesta que podría redefinir cómo se entienden los torneos en Latinoamérica.

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