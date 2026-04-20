Video | Momentos de angustia tras colapso de puente en Chocó en medio de inauguración

Momentos de pánico vivieron habitantes del corregimiento de San Marino, en el municipio de Bagadó, Chocó, luego de que un puente colgante colapsara parcialmente en medio de una actividad comunitaria que había sido anunciada días antes como un evento de celebración.



Tan solo el pasado 15 de abril, la administración municipal había extendido una invitación pública para la inauguración del Puente de Churina, destacándolo como una obra clave para la conectividad del Alto Andágueda. En el mensaje institucional se resaltaba que la infraestructura representaba “el orgullo, la resiliencia, la fuerza y la capacidad de trabajo” de la comunidad.

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La convocatoria, prevista para el domingo 19 de abril a las 10:00 a.m. en el corregimiento de San Marino, promovía el evento como un momento histórico para la región. Según la Alcaldía, el puente no solo mejoraría la movilidad, sino que también fortalecería la economía local, impulsaría el turismo ecológico y dignificaría la vida de los habitantes que durante años esperaron esta conexión.

Sin embargo, horas después de esa jornada, la situación dio un giro inesperado. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Alcaldía Municipal de Bagadó, hacia la 1:30 p.m. se presentó una “afectación estructural parcial” en el puente colgante de 86 metros lineales.



Imágenes en redes sociales muestran el colapso parcial del costado derecho del puente, dejando a varios ciudadanos atrapados en la mitad de la estructura. El incidente estuvo marcado por gritos y momentos de extrema tensión mientras la comunidad intentaba ponerse a salvo. Según los relatos, otras personas cayeron al río.



#INSÓLITO. Puente se desplomó durante su inauguración en Bagadó, Chocó. El incidente ocurrió en el momento exacto en que la alcaldesa del mpio encabezaba el acto de entrega de la estructura; el puente cedió ante el peso de los asistentes y algunos cayeron al río. No hubo muertos. pic.twitter.com/dBXvv4sugZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 20, 2026

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Producto de este hecho, ocho personas resultaron afectadas. Según la información oficial, todas recibieron atención médica inmediata: seis de ellas fueron dadas de alta, mientras que dos fueron remitidas a un centro asistencial en Quibdó para recibir atención de mayor complejidad. La administración aseguró que a estos pacientes se les brinda acompañamiento integral.

Según el comunicado, las autoridades locales activaron de manera inmediata los protocolos de atención de emergencias. El área fue acordonada con el fin de garantizar la seguridad y evitar nuevos riesgos para la comunidad que se encontraba en el lugar.

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En el mismo comunicado, la Alcaldía informó que inició labores de investigación para esclarecer las causas del incidente. En ese sentido, anunció que requerirá al contratista encargado de la obra, ING CONSTRUCTORES S.A.S., y que, de ser necesario, se activarán las garantías contractuales vigentes conforme a los resultados que arrojen las indagaciones.

Además, la administración municipal indicó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía, tras conocer información preliminar entregada por habitantes del sector, según la cual se habría presentado una presunta manipulación intencional de los cables de suspensión del puente.

Mientras avanzan las pesquisas, la Alcaldía reiteró su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y aseguró que continuará informando de manera oportuna sobre el desarrollo de la situación.

El hecho ha generado reacciones entre la comunidad y en redes sociales, donde algunos usuarios han expresado su preocupación. “No es posible que, por segunda vez, se presente el desplome de un puente, generando pérdidas al patrimonio público y poniendo en riesgo a la comunidad. Lo más preocupante no es solo el hecho en sí, sino la forma irresponsable en la que se están dando explicaciones”, manifestó un usuario.

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Por ahora, el caso del puente de Churina queda en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer con claridad las causas de la afectación estructural y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre tanto, la comunidad del Alto Andágueda enfrenta nuevamente la incertidumbre sobre una obra que, hasta hace pocos días, era presentada como símbolo de progreso y esperanza.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co