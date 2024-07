Conoce la nueva área temática de Harry Potter que llegará a Universal Epic Universe

Universal Orlando Resort ha anunciado emocionantes detalles sobre The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, la tercera área temática de Harry Potter que llegará a Universal Epic Universe en 2025. Esta nueva atracción llevará a los visitantes a través de diferentes épocas del Mundo Mágico, inspirada en las queridas películas "Animales Fantásticos" y "Harry Potter".

Un viaje a ravés del tiempo y la magia

En The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, los visitantes podrán explorar un París mágico de la década de 1920, con la impresionante Place Cachée, un distrito comercial repleto de tiendas, cafés y edificios históricos. Utilizando el innovador Métro-Floo, los visitantes viajarán desde el París mágico hasta el Ministerio de Magia británico para vivir aventuras llenas de acción.

Una combinación de entornos expansivos, poderosa narrativa y tecnología sin precedentes Imagen: cortesía Universal

Atracciones y entretenimiento inigualables

Una de las principales atracciones será Harry Potter and the Battle at the Ministry, una experiencia que combinará entornos expansivos, narrativa poderosa y tecnología de punta. Los visitantes se unirán a Harry, Ron y Hermione en una emocionante persecución para capturar a Dolores Umbridge mientras esquivan ataques de Mortífagos y criaturas mágicas.

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo Imagen: cortesía Universal

Además, por primera vez, los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo teatral en vivo con Le Cirque Arcanus, que contará con artistas en vivo, marionetas increíbles y efectos especiales deslumbrantes. Este espectáculo seguirá las aventuras del maestro de ceremonias Skender y su intento de devolver al circo su antiguo esplendor.

Compras y gastronomía mágicas

Los visitantes también podrán adquirir varitas mágicas exclusivas en Cosme Acajor Baguettes Magique, la principal tienda de varitas de París, y utilizar sus varitas interactivas para lanzar hechizos por las calles mágicas de la ciudad. Además, podrán disfrutar de una variedad de delicias culinarias en restaurantes temáticos como el encantador Café L'Air De La Sirène y la misteriosa posada Le Gobelet Noir.

Un nivel de inmersión sin precedentes

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic promete ofrecer niveles incomparables de inmersión y atención al detalle que los fans esperan. Con criaturas mágicas, espectáculos interactivos y una rica ambientación, esta nueva área temática será un destino imperdible para los seguidores de Harry Potter y Animales Fantásticos.

Productos temáticos y más

Para aquellos entusiasmados por la nueva área, ya están disponibles una variedad de productos inspirados en The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, incluidos ropa, accesorios y recuerdos temáticos.

Universal Orlando Resort sigue elevando el estándar del entretenimiento temático con la próxima apertura de The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic en 2025.

Esta nueva área promete llevar a los visitantes en un viaje mágico a través del tiempo y la imaginación, creando recuerdos inolvidables en un mundo lleno de hechizos, criaturas mágicas y aventuras épicas.

