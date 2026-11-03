Muere segundo policía víctima de atentado con moto bomba en Algeciras, Huila

La Policía Nacional confirmó este martes la muerte del patrullero Jaime Andrés García Moreno, quien permanecía hospitalizado tras resultar gravemente herido en el atentado con motocicleta bomba registrado el pasado domingo en el municipio de Algeciras, Huila. El uniformado había sido trasladado al Hospital Universitario de Neiva, donde permaneció en una unidad de cuidados intensivos debido a un trauma craneoencefálico severo.

Identidad del primer policía muerto en atentado en Huila

El ataque dejó inicialmente un policía muerto, cuatro uniformados heridos, entre ellos García Moreno, y cinco civiles lesionados. La primera víctima mortal fue identificada como Julián Esmith Castaño López, de 41 años, quien prestó servicio en la institución durante dos décadas.

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Mediante un comunicado, la institución expresó: “Con profundo dolor despedimos a nuestro patrullero Jaime Andrés García Moreno, quien resultó gravemente herido en el atentado terrorista ocurrido el pasado domingo en Algeciras, Huila, mientras cumplía con su deber de proteger a los colombianos. Durante estos días luchó por su vida con la misma fortaleza y valentía con la que honró el uniforme. Lamentablemente, hoy falleció a causa de las graves heridas sufridas en este cobarde ataque. Su partida enluta profundamente a su familia, a sus compañeros y a toda la Policía Nacional. Hoy despedimos no solo a un uniformado, sino a un hombre que eligió servir, proteger y entregar lo mejor de sí por la seguridad y tranquilidad de los colombianos”.



La Policía agregó que “acompañamos con respeto, solidaridad y sincero sentimiento de condolencia a sus seres queridos. Que encuentren fortaleza en el orgullo de saber que Jaime Andrés cumplió hasta el final con su vocación de servicio y dejó una huella imborrable en nuestra Institución. Su sacrificio no quedará en el olvido. Todas nuestras capacidades continúan desplegadas para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto criminal. Su memoria permanecerá viva entre quienes siguen sirviendo a Colombia”.



#LoÚltimo | La Policía Nacional de Colombia informa el fallecimiento del patrullero Jaime Andrés García Moreno, uno de los policías heridos en el atentado con una motocicleta bomba en el Huila.



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Así fue el atentado en Algeciras, Huila

El ataque ocurrió a las 11:49 de la noche del 31 de octubre, cuando numerosas personas permanecían en las calles de Algeciras participando en las celebraciones de Halloween. En medio de la concurrencia de familias y adultos, fue activada una motocicleta cargada con explosivos.

La detonación causó la muerte de un patrullero y dejó heridos a otros cuatro uniformados. Además, cinco civiles resultaron lesionados por la explosión.

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“Es una pues que se destaca precisamente donde están las discotecas, donde están eh los bares y otros centros comerciales. Allí es donde están a la entrada del municipio, cerca de la casa de la cultura, donde pues llevan esta moto y la pues hacen estallar”, explicó en Noticias Caracol Alexánder Martínez, alcalde de Algeciras.

Por su parte, Abelardo de la Espriella rechazó el atentado y aseguró que perseguirá a los responsables para que respondan ante la justicia. Mientras tanto, el alcalde señaló que los autores del ataque emplearon una modalidad similar a la utilizada en otros hechos violentos recientes.

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“Son unos artefactos que colocan. Son artefactos improvisados que instalan en las entradas o en las puertas de estos estos establecimientos comerciales. En el caso de la Alcaldía, pues fue la el al ingresar en el portón”, afirmó el mandatario local.

Tras la explosión, Algeciras continúa trabajando para recuperar la tranquilidad. El atentado, ocurrido en medio de actividades recreativas por Halloween, deja como saldo dos policías fallecidos y nueve personas más heridas, entre uniformados y civiles.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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