Crunchyroll prepara una temporada de octubre cargada de nuevos animes y grandes regresos

El cambio de temporada trae consigo una nueva oleada de historias para los seguidores del anime. Octubre suele ser uno de los momentos más importantes del año para conocer nuevas producciones, descubrir personajes y reencontrarse con algunas de las series que ya tienen un espacio ganado entre el público.

Para esta nueva temporada, Crunchyroll prepara una programación que combina diferentes géneros y propuestas. Acción, fantasía, comedia, romance, terror y aventuras aparecen entre los títulos que llegarán durante las primeras semanas de octubre, acompañados por algunas producciones que continuarán ampliando sus historias.

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El calendario también incluye nombres que pueden llamar especialmente la atención de quienes siguen algunas de las franquicias más conocidas de la plataforma. Entre ellos aparecen nuevas temporadas y continuaciones de series que ya forman parte de la programación habitual de Crunchyroll.



Pero hay algo más. La plataforma no se limitará a recuperar producciones conocidas durante este otoño.

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Una temporada con más de 10 nuevos títulos

Crunchyroll reveló una nueva parte de su programación para la temporada de octubre de 2026 y confirmó la incorporación de más de 10 nuevos títulos a su catálogo.

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Entre las novedades anunciadas se encuentran TOUGEN ANKI: Nikko Kegon Falls Arc, Super Psychic Policeman Chojo, Firefly Wedding, The Vermilion Mask, Overgeared, A Certain Dark Item, Dandivine, From Far Away y Horror Collector, entre otras producciones.

La programación también suma propuestas con nombres bastante particulares, como Magic Repo Man: Dumped by My Party, I’ll Cash In With a Cute Support Fairy to Become the Strongest!, además de The Cold Sato-san is Only Sweet to Me y Full Clearing Another World Under a Goddess with Zero Believers.

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A esta lista se agregan varios regresos importantes. Black Clover tendrá su segunda temporada, mientras que The Apothecary Diaries regresará con su tercera temporada. También aparecen nuevas temporadas de Aoashi, HOTEL INHUMANS, Sasaki and Peeps, The Detective is Already Dead y A Returner's Magic Should Be Special.

La programación comenzará incluso antes de octubre. El calendario contempla estrenos anticipados desde finales de septiembre, preparando el terreno para una primera semana bastante cargada.

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El 26 de septiembre está programado el estreno anticipado de A Wild Last Boss Appeared! Temporada 2, seguido el 27 de septiembre por Overgeared y la tercera temporada de As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World.

Después llegará una nueva tanda de producciones.

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Octubre comienza con regresos y nuevos protagonistas

El 30 de septiembre será el turno de The Prince of Tennis II U-17 WORLD CUP: Final Member Selection Match, mientras que el 1 de octubre llegará FX Fighter Kurumi-chan.

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La programación continuará el 2 de octubre con dos títulos destacados: The Apothecary Diaries Temporada 3 y TOUGEN ANKI: Nikko Kegon Falls Arc.

El 3 de octubre será uno de los días con mayor cantidad de estrenos. Allí están programados Black Clover Temporada 2, A Tale of the Secret Saint, Magical Explorer, Romelia War Chronicle, VERTEX FORCE, #I'm Looking For a Zombie y Magic Repo Man.

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La lista seguirá creciendo durante los días posteriores con producciones como Reborn as a Space Mercenary, Aoashi Temporada 2, HOTEL INHUMANS Temporada 2, From Far Away, PSYREN, Super Psychic Policeman Chojo, The Cold Sato-san is Only Sweet to Me y Magic Knight Rayearth.

Y todavía quedan varias novedades por llegar.

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El 9 de octubre están programados Firefly Wedding y A Certain Dark Item. Un día después se estrenarán Paw & Palaces, The Vermilion Mask y HORROR COLLECTOR.

Durante la segunda semana también aparecerán Ace of the Diamond act II -Second Season- Cour 2, Full Clearing Another World Under a Goddess with Zero Believers, Chitose Is in the Ramune Bottle 2nd Cour y DARK MACHINE THE ANIMATION.

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Finalmente, el calendario proporcionado contempla Dreamland para el 16 de octubre.

Los horarios de estos lanzamientos están expresados en hora del Pacífico y pueden estar sujetos a cambios. Crunchyroll recomienda consultar Crunchyroll News para conocer las actualizaciones de los horarios exactos de estreno.

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Con esta programación, octubre de 2026 tendrá una combinación de nuevas historias, continuaciones y regresos que amplían considerablemente la oferta de anime de la plataforma. Para los seguidores que buscan qué ver durante las próximas semanas, el calendario deja una lista bastante amplia para explorar.

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