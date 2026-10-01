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Noticias Caracol  / MUNDO  / Cilia Flores, esposa de Maduro, insiste en pedir libertad bajo fianza por deterioro de su salud

Cilia Flores, esposa de Maduro, insiste en pedir libertad bajo fianza por deterioro de su salud

La defensa de la venezolana aseguró que la salud de la detenida ha empeorado en la cárcel y relacionan sus nuevos problemas a la operación militar de EE. UU. que llevó a su captura y a la del líder chavista.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
El problema de salud que tendría Cilia Flores, esposa de Maduro, según se reveló en audiencia
Jane Rosenberg

La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, insistió en su petición de libertad bajo fianza y aseguró que sus problemas de salud han empeorado en prisión. Maduro y Flores fueron detenidos durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York. Aquel día, indican, la mujer llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) con heridas en la frente y otras lesiones y pasó sus primeros tres meses en prisión en régimen de aislamiento. (Lea también: EE. UU. rechaza liberar bajo fianza a Cilia Flores, esposa de Maduro, por "extremo riesgo de fuga")

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto para iniciar el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas. Ambos han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana. De ser declarada culpable, Cilia Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua. (Lea también: Lo que se sabe del acuerdo de Alex Saab con EE. UU. y el impacto en el caso contra Nicolás Maduro)

¿Cuál es el estado de salud de Cilia Flores?

Según las actas judiciales, los abogados de la venezolana alegan que, desde que fue detenida, ha registrado "una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular", ha sufrido un episodio de 30 minutos de "intensa opresión torácica", tras el que no se le realizaron análisis clínicos y, además, ha perdido mucho peso y dos molares. También destacan que, previo a su detención, su afección cardíaca era "estable" y se controlaba con una única inyección mensual, y vinculan sus nuevos problemas de salud a la operación militar estadounidense del pasado 3 enero de 2026 en la que ella y el líder chavista fueron capturados.

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Según los defensores de la venezolana, el equipo médico del MDC ha planteado practicarle un cateterismo y ella ha solicitado más información sobre este procedimiento, aunque, afirman, que "(la prisión) dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca". La defensa responde así a la oposición de la Fiscalía a que el tribunal conceda a su cliente la libertad condicional. El Gobierno argumenta que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público". Sus abogados rechazan la posibilidad de huida al tratarse de una mujer de 69 años, "con una afección cardíaca no tratada que se enfrenta a un procedimiento invasivo y, probablemente, a una intervención posterior". Además, refutan que Flores podría "comprar su libertad", recordando que "no dispone de fondos para sufragar su defensa", algo que "ha expresado bajo pena de perjurio en una declaración jurada".

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AGENCIA EFE
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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