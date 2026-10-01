Intel Gamer Days 2026 llega a Colombia con juegos AAA y novedades para PC

Octubre comienza con varias novedades para quienes siguen de cerca el mundo del gaming en PC. Mientras los estudios preparan algunos de los lanzamientos que llegarán durante los próximos meses, los fabricantes también buscan conectar sus nuevos productos con experiencias que llamen la atención de los jugadores.

En Colombia, una de las iniciativas que vuelve durante este mes apuesta precisamente por esa combinación entre hardware y videojLa campaña estará activa durante octubre y reunirá promociones, nuevos juegos y tecnologías para los jugadores del país.

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uegos. La propuesta reúne a fabricantes, desarrolladores, estudios y distribuidores alrededor de una campaña que tendrá presencia en diferentes tiendas del país.



La iniciativa estará disponible durante un periodo limitado y contempla beneficios asociados a la compra de determinados equipos y componentes. Además, esta edición llega acompañada por colaboraciones entre Intel y estudios responsables de algunos de los juegos que harán parte de la promoción.

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La campaña también tiene como contexto el crecimiento del gaming en Latinoamérica. De acuerdo con el reporte Global Gaming Trends de NIQ citado por Intel, la región registró un crecimiento del 25 % entre julio de 2025 y junio de 2026. En Colombia, la compañía señala que existen más de 10 millones de jugadores.

A esto se suma un dato del DANE incluido en la información entregada por Intel: el 31,4 % de las personas de cinco años o más en el país juega o descarga videojuegos en línea.

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Con este escenario como punto de partida, la nueva edición de la iniciativa busca acercar diferentes tecnologías y experiencias a quienes juegan, compiten o crean contenido en PC.

Una campaña que conecta hardware y videojuegos

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Intel Gamer Days regresa con una propuesta que no se limita a descuentos o promociones de hardware. Para esta edición, Intel también destaca el trabajo realizado junto a desarrolladores para optimizar algunos de los títulos incluidos y llevar tecnologías gráficas de la compañía a sus versiones para plataformas Intel.

Entre las asociaciones anunciadas están Fuse Games, estudio responsable de STAR WARS: Galactic Racer™, y Crystal Dynamics, desarrollador de Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

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El objetivo de estas colaboraciones es trabajar en la experiencia visual y el rendimiento de los juegos desde su lanzamiento en plataformas Intel. En particular, los títulos incorporarán compatibilidad con Intel XeSS 3, el paquete de tecnologías de mejora de imagen de la compañía.

Esta tecnología contempla funciones como superresolución, generación de múltiples fotogramas y baja latencia de la arquitectura Xe.

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Pero la parte más llamativa de la campaña todavía estaba pendiente.

Dos juegos AAA serán el gran atractivo de Intel Gamer Days 2026

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Intel confirmó oficialmente que Intel Gamer Days 2026 estará vigente en Colombia del 1 al 11 de octubre y que quienes compren productos Intel participantes podrán recibir sin costo copias digitales de STAR WARS: Galactic Racer™ y Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

La promoción estará disponible exclusivamente a través de Éxito, Alkosto, Alkomprar y Ktronix, siempre que la compra corresponda a uno de los productos elegibles dentro de los términos de la campaña.

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Además del beneficio para los compradores, Intel anunció que será socio oficial de lanzamiento de ambos videojuegos en plataformas Intel. STAR WARS: Galactic Racer™ tiene previsto su lanzamiento para el 6 de octubre de 2026, mientras que Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará el 12 de febrero de 2027.

En el caso de STAR WARS: Galactic Racer™, Matt Webster, fundador y CEO de Fuse Games, destacó el trabajo conjunto con Intel para ajustar el rendimiento del juego e integrar XeSS 3 desde su lanzamiento.

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Por su parte, Scot Amos, director del estudio de Crystal Dynamics, señaló que Intel ha colaborado durante el desarrollo de Tomb Raider: Legacy of Atlantis para trabajar en una experiencia optimizada e inmersiva.

¿Qué productos participan?

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El paquete promocional incluye ambos videojuegos y está disponible con diferentes productos Intel elegibles.

En equipos de escritorio participan procesadores Intel Core Ultra 5 y 7 Plus, Intel Core Ultra 5, 7 y 9 de Serie 2, además de procesadores Intel Core de 13.ª y 14.ª generación.

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En portátiles aparecen procesadores Intel Core Ultra 5, 7 y 9 de Serie 3, modelos Intel Core Ultra de Serie 2, determinados sistemas portátiles con estos procesadores, procesadores Intel Core de Serie 2 y equipos con Intel Core de 13.ª y 14.ª generación.

La promoción también contempla dispositivos handheld equipados con gráficos Intel Arc serie G, así como tarjetas gráficas dedicadas Intel Arc serie B y serie A.

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Así se reclaman los juegos en Colombia

El proceso comienza con la compra de un dispositivo gaming con procesador Intel elegible entre el 1 y el 11 de octubre de 2026 en Éxito, Alkosto, Alkomprar o Ktronix.

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Después de realizar la compra, el usuario deberá comunicarse mediante WhatsApp con la línea oficial +57 300 3276 826 y enviar el comprobante, factura o soporte en línea emitido por el comercio.

Una vez validada la compra, un asesor entregará un Master Key junto con las instrucciones necesarias para completar el proceso.

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Después del canje, los jugadores recibirán los enlaces definitivos para descargar cada juego en su respectiva fecha de lanzamiento oficial.

De esta manera, Intel Gamer Days 2026 combina durante octubre una promoción de hardware con dos lanzamientos de videojuegos que llegarán a plataformas Intel, mientras las alianzas con Fuse Games y Crystal Dynamics incorporan tecnologías como XeSS 3 desde el lanzamiento de los títulos.

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Los términos y condiciones completos de la promoción estarán disponibles desde el 1 de octubre de 2026 en el sitio oficial de Intel.

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