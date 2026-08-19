Del control al código: cómo los videojuegos pueden despertar al próximo gran talento tech

Hay jugadores que se conforman con terminar una campaña, superar un nivel o conseguir una nueva victoria. Pero también están quienes, en medio de la partida, empiezan a preguntarse qué ocurre detrás de la pantalla.

¿Cómo se construyó ese personaje? ¿Qué hace posible que un escenario cobre vida? ¿Cómo se programó una mecánica o se logró que cientos de elementos funcionen al mismo tiempo?

Esa curiosidad puede parecer pequeña, pero para muchos profesionales de la tecnología representa el comienzo de un camino que los lleva desde el gaming hasta áreas como el desarrollo de software, la infraestructura, la inteligencia artificial o la innovación.



Los videojuegos han evolucionado junto con buena parte de la tecnología que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Quienes crecieron con consolas de 8 bits fueron testigos de una transformación que pasó por los gráficos tridimensionales, motores cada vez más complejos y tarjetas gráficas con capacidades de procesamiento muy superiores.



Y mientras los videojuegos buscaban ofrecer experiencias más detalladas e inmersivas, esas mismas capacidades tecnológicas comenzaron a encontrar aplicaciones fuera del entretenimiento.

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Cuando jugar ya no es suficiente

La curiosidad, sin embargo, no tiene por qué quedarse en observar cómo funciona un videojuego. En muchos casos, el siguiente paso es intentar modificarlo o construir algo propio.

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Crear un personaje, diseñar un escenario, desarrollar un mod o automatizar una tarea puede convertirse en una primera aproximación al desarrollo tecnológico. Es justamente en ese punto donde el software de código abierto puede convertirse en una herramienta especialmente importante.

Hoy existen plataformas y programas abiertos que permiten experimentar sin necesidad de contar con costosas licencias. Un estudiante puede comenzar a programar con Scratch, crear modelos tridimensionales utilizando Blender, trabajar con imágenes mediante GIMP o Inkscape, producir audio con Audacity o desarrollar videojuegos con Godot Engine.

Pero el valor no está únicamente en tener acceso a estas herramientas.

Una de las grandes ventajas del código abierto está en la posibilidad de aprender observando el trabajo de otras personas, reutilizar conocimientos, modificar proyectos, aportar mejoras y compartir los propios avances con comunidades que pueden estar al otro lado del mundo.

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Esa dinámica tiene un punto en común con el gaming: aprender junto a otros.

El momento en que la comunidad entra en juego

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Las comunidades de jugadores llevan décadas intercambiando estrategias, descubriendo soluciones y compartiendo conocimiento. El código abierto toma una lógica similar y la lleva hacia la creación tecnológica.

Miles de desarrolladores pueden colaborar en proyectos para resolver problemas, mejorar plataformas y construir nuevas herramientas. En lugar de comenzar siempre desde cero, los nuevos integrantes pueden apoyarse en conocimientos y desarrollos que ya existen.

Esta dinámica cobra todavía más relevancia en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando la industria tecnológica.

Ya no se trata únicamente de formar personas que sepan programar. También resulta necesario contar con profesionales capaces de colaborar, adaptarse y construir a partir del conocimiento disponible. Las comunidades abiertas pueden ayudar a desarrollar esas capacidades desde etapas tempranas.

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Y aquí aparece una conexión que va mucho más allá de preparar a futuros programadores.

La gran revelación: el gaming también ha sido un laboratorio tecnológico

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La relación entre videojuegos y tecnología tiene otra dimensión: la industria del gaming ha funcionado durante décadas como un laboratorio de innovación, y algunas de las tecnologías desarrolladas o perfeccionadas para crear experiencias interactivas posteriormente han encontrado aplicaciones en otros sectores.

La realidad virtual y la realidad aumentada son un ejemplo de esta evolución. Tecnologías impulsadas inicialmente por la búsqueda de experiencias más inmersivas hoy también forman parte de herramientas destinadas al entrenamiento militar, simuladores de vuelo, capacitación industrial, navegación y visualización de productos.

La evolución de las GPUs también refleja esta transformación. Lo que comenzó como una necesidad para procesar gráficos cada vez más complejos terminó convirtiéndose en una capacidad fundamental para tareas de alto rendimiento y modelos de inteligencia artificial.

El vínculo tampoco se limita al hardware.

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Linux, herramientas de desarrollo, motores gráficos, emuladores, proyectos colaborativos, hardware abierto y diferentes plataformas comunitarias han permitido que desarrolladores de distintas partes del mundo contribuyan a crear nuevas soluciones.

Algunas nacen pensando en videojuegos y terminan encontrando utilidad en otros escenarios. Otras aprovechan directamente las mismas comunidades y tecnologías abiertas que han ayudado a impulsar la innovación en el sector.

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Construir sobre lo que ya existe

La innovación tecnológica difícilmente ocurre de manera completamente aislada. Actualmente, muchas organizaciones combinan tecnologías abiertas con desarrollos propios para crear nuevos productos y soluciones.

La posibilidad de construir sobre una base compartida permite que los equipos dediquen más esfuerzos a resolver nuevos problemas en lugar de comenzar cada proyecto desde cero.

Ese es uno de los principios que defiende el código abierto: compartir conocimiento para acelerar la creación.

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Desde esta perspectiva, el gaming puede ser mucho más que una puerta de entrada a la tecnología. También puede despertar habilidades relacionadas con la exploración, la experimentación y la resolución de problemas que posteriormente encuentran espacio en diferentes áreas profesionales.

Una celebración que va más allá de jugar

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El Día del Gamer, que se celebra el 29 de agosto, puede servir entonces para mirar los videojuegos desde otra perspectiva.

Detrás de muchos futuros ingenieros, científicos de datos, especialistas en ciberseguridad o desarrolladores de inteligencia artificial puede existir alguien que comenzó jugando y que, en algún momento, quiso entender qué había detrás de aquello que aparecía en la pantalla.

La distancia entre un jugador y un desarrollador puede comenzar a reducirse con algo tan sencillo como la curiosidad. Cuando esa pregunta encuentra herramientas abiertas y una comunidad dispuesta a compartir conocimiento, el resultado puede ser mucho más grande que una partida.

Porque a veces el primer paso para crear la próxima tecnología no empieza frente a una oficina ni en un laboratorio. Puede comenzar frente a una pantalla, con un control en las manos y una pregunta: ¿cómo hicieron esto?

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