Dragon Ball Z llega a los tenis: Converse prepara una colección que todo fan querrá

Hay colaboraciones que funcionan simplemente por juntar dos nombres conocidos. Otras buscan algo más: convertir elementos de una franquicia en objetos que puedan formar parte del día a día de sus seguidores.

Dragon Ball Z pertenece a ese segundo grupo. A lo largo de los años, personajes como Goku, Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu se han convertido en figuras reconocibles incluso para quienes no siguen habitualmente el anime.

Ahora, esa identidad llega a uno de los modelos de calzado más conocidos. La colaboración apuesta por trasladar diferentes elementos de la obra de Akira Toriyama a diseños pensados para utilizarse fuera de la pantalla.



La propuesta también tiene un componente especial por el legado de Toriyama, creador de Dragon Ball, quien falleció en 2024. La colección busca rendir homenaje a ese universo y a los personajes que durante décadas han acompañado a distintas generaciones.



De Goku a Majin Buu

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La colaboración no se limita a un único diseño. La colección reúne diferentes siluetas y utiliza detalles inspirados directamente en algunos de los personajes más representativos de Dragon Ball Z.

Uno de los modelos destacados es el Chuck 70, que incorpora gráficos relacionados con Shenlong, además de lona premium, agujetas resistentes y elementos clásicos característicos de los Chuck Taylor.

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La línea Chuck Taylor All Star, por su parte, amplía la propuesta con diseños dedicados a varios personajes de la saga. Goku, Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu cuentan con modelos propios, mientras que otro par está inspirado en la fusión de Goten y Trunks.

Los diseños incluyen parches laterales y etiquetas especiales en la lengüeta para representar la identidad de cada personaje.

Así, más que colocar simplemente un logo de Dragon Ball sobre un par de tenis, la colección utiliza diferentes elementos visuales para distinguir cada modelo y relacionarlo con el personaje en el que está inspirado.

La colaboración que llega a México

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Después de presentar la colección, había una pregunta clave para los fans mexicanos: ¿cuándo podrían conseguir estos modelos?

La respuesta llegó con el anuncio de su lanzamiento en el país.

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Converse x Dragon Ball Z estará disponible desde el 11 de agosto

La colección de edición limitada Converse x Dragon Ball Z llega oficialmente a México el 11 de agosto, con disponibilidad a través del sitio oficial de Converse México y boutiques seleccionadas.

Los precios anunciados van desde $1,399 hasta $2,899 pesos mexicanos, dependiendo del modelo.

La colección también contará con opciones para niños y adultos, ampliando el rango de tallas disponibles para quienes quieran incorporar alguno de estos diseños a su colección.

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El lanzamiento contempla un prerregistro a través del sitio oficial de Converse México, donde los interesados pueden consultar los próximos lanzamientos de la marca.

Siete modelos para elegir

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En total, la colaboración contempla siete modelos disponibles en México, con diseños que toman como referencia distintos personajes y elementos del universo de Dragon Ball Z.

La variedad permite que la colección tenga propuestas bastante diferentes entre sí. Mientras el Chuck 70 inspirado en Shenlong apuesta por uno de los símbolos más reconocibles de la franquicia, los Chuck Taylor All Star llevan la identidad de personajes específicos a los diseños.

Goku, Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu representan algunas de las distintas etapas y antagonistas que han marcado la historia de Dragon Ball Z. A ellos se suman Goten y Trunks a través de un modelo inspirado en su fusión.

El resultado es una colección pensada tanto para quienes buscan un diseño más discreto relacionado con la franquicia como para quienes quieren que su afición por Dragon Ball sea mucho más evidente.

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Una colección que conecta generaciones

Parte del atractivo de Dragon Ball está precisamente en su capacidad para mantenerse presente entre diferentes generaciones. La serie comenzó con las aventuras de Goku y posteriormente evolucionó hasta Dragon Ball Z, dejando personajes, transformaciones y momentos que todavía forman parte de la cultura popular.

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La colaboración con Converse lleva esa identidad a un terreno diferente, utilizando el calzado como otra forma de expresar el vínculo con la franquicia.

Además, el lanzamiento ocurre dentro de un momento en el que el legado de Akira Toriyama continúa siendo recordado por los seguidores de la serie. Cada personaje representado en esta colección forma parte de un universo que marcó profundamente al anime y que continúa encontrando nuevas formas de llegar a sus fans.

Para quienes quieran revivir la historia más allá de los tenis, actualmente también es posible encontrar en Crunchyroll distintas producciones de la franquicia, incluyendo Dragon Ball, Dragon Ball Super y Dragon Ball DAIMA.

La colección Converse x Dragon Ball Z convierte así a los clásicos tenis de la marca en otro espacio para celebrar una franquicia que lleva décadas acompañando a sus seguidores. Siete modelos, varios personajes y una pregunta que queda en manos de cada fan: ¿cuál elegir para llevar el poder de Dragon Ball a las calles?

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