El colombiano Darker hace historia en VALORANT y conquista el mundo junto a LOUD

En los esports, llegar a la élite mundial exige años de competencia, disciplina y trabajo en equipo. Para muchos jugadores latinoamericanos, alcanzar ese escenario representa la oportunidad de demostrar que el talento de la región puede competir al más alto nivel y dejar su nombre en la historia de los videojuegos competitivos.

VALORANT se ha convertido en uno de esos escenarios donde cada torneo internacional pone a prueba a las mejores organizaciones del mundo. Las partidas se definen por la coordinación, la precisión y la capacidad de reaccionar bajo presión, especialmente cuando está en juego el campeonato más importante de la temporada.

Publicidad

En una final, cada mapa puede cambiar el rumbo de la serie. Una ventaja puede desaparecer en cuestión de rondas y un equipo necesita mantener la concentración hasta el último enfrentamiento. Esta vez, la definición también tenía un significado especial para Latinoamérica, con representantes de varios países buscando alcanzar la cima del competitivo mundial.



Una final que se definió en cuatro mapas

Publicidad

La Gran Final del VALORANT Champions Shanghai 2026 enfrentó a LOUD y Team Vitality en Shanghái, China. Los dos equipos llegaron al último encuentro con la posibilidad de quedarse con uno de los títulos más importantes de los esports.

La serie comenzó con una partida disputada en Summit, donde LOUD tuvo que remontar una desventaja para llevarse el mapa por 13-11. Team Vitality respondió en Lotus y consiguió un triunfo por 13-8, igualando temporalmente la serie.

Publicidad

A partir de ese momento, LOUD recuperó el control. En Sunset consiguió una victoria contundente por 13-5 y quedó a un mapa de levantar el trofeo. La definición llegó en Haven, donde el equipo mantuvo la ventaja en los momentos decisivos y cerró el encuentro con un 13-10.

El resultado final fue un 3-1 que selló una nueva consagración para la organización brasileña. Pero la victoria no solo significó otro título para su historia: también marcó un momento importante para los representantes latinoamericanos que formaron parte de la campaña.

Publicidad

LOUD conquista su segundo Champions y el colombiano Darker entra en la historia

LOUD se coronó campeón del VALORANT Champions Shanghai 2026 tras derrotar a Team Vitality por 3-1. Con este resultado, la organización volvió a ganar el campeonato mundial después de su triunfo en Estambul en 2022 y se convirtió, según la información suministrada, en la primera en conquistar el Champions en dos ocasiones.

Publicidad

Uno de los protagonistas de esta consagración fue el colombiano Sebastián "Darker" Castro Cicuamia, quien se convirtió en el primer jugador de Colombia en levantar el trofeo mundial de VALORANT.

Su título representa un hito para los esports nacionales y una nueva referencia para los jugadores colombianos que buscan abrirse camino en las competiciones internacionales. La victoria también pone el foco sobre el talento latinoamericano que ha conseguido llegar a las alineaciones protagonistas de la escena mundial.

Publicidad

Chile y Argentina también estuvieron presentes en la consagración

La alineación campeona estuvo integrada por Lucca "lukxo" Travaioli, David "DaviH" Cruz, Sebastián "Darker" Castro Cicuamia, Roberto "erde" Lobos y Enzo "tkzin" Zimiani.

Publicidad

Junto al colombiano, el chileno Roberto "erde" Lobos también alcanzó un registro histórico al convertirse, de acuerdo con el comunicado, en el primer jugador de su país en ganar el Champions. Su actuación recibió además un reconocimiento individual: fue elegido MVP del torneo con apenas 18 años.

La representación latinoamericana también llegó al cuerpo técnico. El argentino Gonzalo "Romanilly" Manzano formó parte del equipo de trabajo que acompañó a la plantilla durante su recorrido hasta el campeonato.

Publicidad

La presencia de jugadores y profesionales de distintos países de la región refleja el aporte latinoamericano en diferentes roles dentro de una de las competiciones más importantes de VALORANT.

Un triunfo que deja una marca para Colombia

Publicidad

Para la escena colombiana, el campeonato de Darker representa un logro que trasciende el resultado de una final. Levantar el trofeo mundial junto a una organización como LOUD convierte al jugador en un referente para quienes aspiran a competir en los grandes escenarios internacionales.

La victoria también permite reconocer el trabajo colectivo detrás del título. El resultado fue producto de una campaña que terminó con cuatro mapas en la final y con una plantilla que supo responder después de que Team Vitality igualara la serie.

Publicidad

LOUD amplía así su legado en VALORANT y suma una segunda corona mundial, mientras Colombia y Chile celebran los hitos de sus representantes. Para Darker, el campeonato de Shanghái ya ocupa un lugar especial en la historia de los esports nacionales: es el primer colombiano que, según la información del torneo, consigue levantar el trofeo del Champions.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.

