Epic Games Store activa sus ofertas de Halloween con descuentos de hasta el 80 % en PC

Octubre es una de las épocas favoritas para quienes disfrutan los videojuegos de terror. Los pasillos oscuros, las criaturas que acechan en cada esquina y las historias de supervivencia se convierten en el plan perfecto para quienes buscan emociones frente a la pantalla. Pero Halloween también es una oportunidad para descubrir otros géneros y sumar nuevos títulos a la biblioteca sin pagar su precio habitual.

Las tiendas digitales suelen aprovechar esta temporada para ofrecer descuentos en juegos de diferentes estilos. Desde experiencias de horror que ponen a prueba los nervios hasta grandes producciones de acción y aventuras, la variedad permite encontrar opciones para distintos gustos y presupuestos.

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Este año, además de los juegos centrados en el miedo, la selección incluye propuestas de construcción, exploración y combates contra hordas de enemigos. Algunas también ofrecen contenido adicional relacionado con uno de los títulos más populares del momento dentro del universo de Epic Games.



Terror, acción y grandes aventuras para aprovechar Halloween

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Las promociones de temporada permiten explorar juegos que quizá habían quedado pendientes o buscar una nueva experiencia para compartir con amigos. El catálogo destacado por Epic Games Store reúne propuestas diferentes, con historias que van desde el horror de supervivencia hasta la reconstrucción de comunidades en mundos de fantasía o piratería.

Entre las opciones aparecen producciones que apuestan por la tensión y la administración de recursos, mientras otras prefieren la acción directa, los vehículos y los enfrentamientos multitudinarios. También hay espacio para quienes disfrutan construir, organizar recursos y desarrollar un refugio propio.

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La variedad es uno de los puntos centrales de esta campaña, que combina juegos de terror con producciones AAA y otras experiencias para PC. Sin embargo, la noticia más importante para quienes están pensando en ampliar su biblioteca está en la magnitud de los descuentos y el tiempo disponible para aprovecharlos.

Epic Games Store ofrece hasta un 80 % de descuento

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Epic Games anunció que sus Ofertas de Halloween estarán disponibles del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2026, con descuentos de hasta el 80 % en videojuegos de terror y grandes títulos AAA para PC.

La promoción incluye una selección de juegos destacados, entre ellos Resident Evil Requiem, Cronos: The New Dawn, John Carpenter's Toxic Commando y LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche. La tienda también presenta Corsair Cove, una propuesta centrada en transformar un barco naufragado y una isla desierta en un refugio pirata.

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Los juegos destacados de la promoción

Resident Evil Requiem

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La nueva entrega de la franquicia de terror combina dos perspectivas. Grace Ashcroft, analista del FBI, protagoniza segmentos centrados en el sigilo, el engaño y la recolección de recursos. Por su parte, Leon S. Kennedy afronta los peligros de Raccoon City con un enfoque de combate más directo.

Cronos: The New Dawn

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Desarrollado por Bloober Team, este juego mezcla ciencia ficción y horror en una versión inquietante de la Polonia comunista de los años 80. Los jugadores controlan a una agente conocida como La Viajera, que debe explorar anomalías temporales, administrar munición limitada y enfrentarse a criaturas mutantes. Una mecánica importante consiste en quemar los cadáveres de los enemigos antes de que otros monstruos los absorban y se transformen en amenazas más peligrosas.

John Carpenter's Toxic Commando

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Esta propuesta combina conducción todoterreno y combates contra grandes grupos de zombis mutantes. Los jugadores pueden formar equipos de hasta cuatro mercenarios y utilizar vehículos especializados para desplazarse por terrenos difíciles, rescatar automóviles atascados y combatir a los infectados. La experiencia también incorpora una banda sonora original de sintetizador compuesta por John Carpenter.

Corsair Cove

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Para quienes prefieren una experiencia menos centrada en el terror, este juego propone reconstruir un refugio pirata a partir de un barco naufragado y una isla desierta. La tarea consiste en desarrollar asentamientos conectados mediante caminos, tirolesas y mecanismos, además de administrar suministros y mantener satisfecha a la tripulación.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche

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La aventura recorre la historia de Bruce Wayne desde su entrenamiento con la Liga de las Sombras hasta sus enfrentamientos con enemigos como el Joker y el Pingüino. Su propuesta combina exploración de mundo abierto, desplazamientos con el gancho, conducción del Batimóvil y opciones para personalizar al Caballero de la Noche.

Las compras también pueden dar recompensas para Fortnite

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La promoción incluye incentivos adicionales para determinados juegos. Según Epic Games, comprar LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche en su tienda permite obtener el pico Arma de puño batarang dorada y la pantalla de carga Ladrillos y batarangs para Fortnite.

Las compras elegibles de Resident Evil Requiem pueden dar acceso al atuendo de Grace Ashcroft, mientras que Cronos: The New Dawn incluye el atuendo La Viajera. Por su parte, John Carpenter's Toxic Commando ofrece el atuendo de Walter Irons.

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Estos beneficios están sujetos a requisitos y condiciones particulares, por lo que es recomendable revisar las preguntas frecuentes de cada juego antes de comprarlo. Epic también recuerda que los usuarios pueden enviar juegos y complementos como regalos a sus amigos, con restricciones según la región de residencia.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas?

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Las Ofertas de Halloween de Epic Games Store estarán activas hasta el 2 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los jugadores podrán consultar las rebajas disponibles y elegir entre diferentes experiencias de terror, acción, aventura y otros géneros.

La campaña también contempla Epic Rewards en compras elegibles, de acuerdo con las condiciones del programa. Para revisar los descuentos, los títulos participantes y los requisitos de las recompensas.

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Con una selección que mezcla horror, grandes producciones y experiencias de otros géneros, la tienda digital aprovecha Halloween para ofrecer alternativas a quienes buscan ampliar su colección de juegos para PC. La recomendación es comprobar el precio final y las condiciones de cada título antes de completar una compra.

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