Estos son los juegazos que llegan gratis esta semana a la Epic Game Store

Una de las características más atractivas de la Epic Games Store es su política de regalar videojuegos semanalmente. Esta vez, los títulos que estarán disponibles sin costo hasta el 24 de octubre son Invincible Presents: Atom Eve y Kardboard Kings, dos experiencias completamente diferentes que brindan una gran variedad de opciones para los jugadores. Además, la tienda ya ha anunciado que el próximo juego gratuito será Moving Out, el popular simulador de mudanzas cooperativo que estará disponible el mismo día en que finalice la oferta actual.

Invincible Presents: Atom Eve

Es el primer videojuego basado en el aclamado universo de Invincible, creado por Skybound Games, el mismo equipo detrás de éxitos como The Walking Dead. Esta aventura narrativa pone a los jugadores en los zapatos de Atom Eve, una de las superheroínas favoritas de los fans del cómic. El juego combina elementos de novela visual y combate ligero por turnos, todo envuelto en un arte que se siente sacado directamente de las páginas del cómic.

En el papel de Atom Eve, los jugadores deberán tomar decisiones clave que afectarán tanto las relaciones con otros personajes como el desenlace de la historia. Las decisiones no solo definirán el desarrollo personal de Eve, sino que también impactarán su capacidad para equilibrar los desafíos de ser una superheroína y los problemas cotidianos de su vida. ¿Optarás por desbloquear habilidades de combate especiales para enfrentarte a los villanos, o preferirás centrarte en mejorar tus interacciones sociales con los demás personajes?

Además, el sistema de combate está inspirado en el estilo de los cómics, con transiciones fluidas entre la narrativa y las batallas, ofreciendo una experiencia que mezcla lo mejor de ambos mundos. Esta combinación de jugabilidad narrativa y decisiones morales hacen de Atom Eve una oferta fresca y llamativa dentro de los títulos gratuitos de Epic Games.

Kardboard Kings

Lleva a los jugadores a un escenario completamente diferente: una pequeña tienda de cartas coleccionables. En este simulador de gestión, interpretas a Harry Hsu, un joven que hereda la tienda de cartas de su padre en la costa y debe hacerla prosperar. El juego gira en torno al comercio de cartas de "Warlock", un juego de cartas coleccionables ficticio que recuerda a fenómenos reales como Magic: The Gathering o Yu-Gi-Oh!.

La jugabilidad se centra en gestionar la tienda, comprar y vender cartas, organizar torneos y eventos, y mejorar la reputación del negocio para atraer a más clientes. Uno de los personajes más singulares del juego es Giuseppe, una cacatúa parlante que actúa como guía y mentor mientras aprendes a navegar el complicado mundo de la compra y venta de cartas coleccionables.

El juego también introduce una mecánica de viaje a Card Game Island, un lugar paradisíaco donde los mejores duelistas del mundo se enfrentan en emocionantes torneos de Warlock. Aquí, los jugadores tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades como duelistas y demostrar que son los mejores, pero deberán tener cuidado, ya que una derrota podría poner fin a sus aspiraciones.

Kardboard Kings es un juego ideal para los amantes de los títulos de gestión y simulación, ofreciendo una mezcla perfecta de estrategia, nostalgia y diversión.

Próxima oferta gratuita: Moving Out

Para aquellos que disfrutan de los juegos cooperativos, Epic Games Store ya ha anunciado que el próximo título gratuito será Moving Out. Este simulador de mudanzas, lleno de acción y caos, permite a los jugadores trabajar juntos para completar mudanzas lo más rápido posible, superando una serie de obstáculos y situaciones hilarantes.

Moving Out llegará de manera gratuita el 24 de octubre, así que es el momento perfecto para disfrutar de las ofertas actuales y prepararse para el siguiente título que la Epic Games Store tiene en fila para su comunidad.

Epic Games continúa ofreciendo títulos gratuitos de alta calidad, y esta semana no es la excepción. Tanto Invincible Presents: Atom Eve como Kardboard Kings son dos experiencias completamente distintas pero igualmente entretenidas, que brindan a los jugadores una mezcla de acción, narrativa y estrategia. No olvides reclamarlos antes del 24 de octubre y mantente atento para la llegada de Moving Out.

