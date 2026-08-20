Estos son todos los códigos de Fortnite y así puedes canjearlos fácilmente

Fortnite no deja de sumar contenido a través de temporadas, eventos, colaboraciones y diferentes actividades para mantener a su comunidad pendiente de lo que ocurre dentro del juego. Sin embargo, entre tantas novedades también existen pequeñas oportunidades que pueden pasar desapercibidas.

Los códigos son precisamente una de ellas. Estas combinaciones permiten acceder a diferentes recompensas y, dependiendo de cuáles estén disponibles en cada momento, pueden convertirse en una alternativa interesante para quienes quieren conseguir contenido adicional dentro de Fortnite.

El problema es que no todos los códigos permanecen activos para siempre. Algunos pueden dejar de funcionar con el paso del tiempo, mientras que otros aparecen posteriormente cuando los desarrolladores deciden incorporarlos.



Por eso, tener identificadas las combinaciones que aparecen actualmente como activas resulta especialmente útil.



¿Qué son los códigos de Fortnite?

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Los códigos son combinaciones de letras y números que pueden introducirse dentro del propio juego para comprobar si existe una recompensa asociada.

Su funcionamiento es sencillo, aunque lo más importante es utilizar cada código exactamente como aparece. Algunas combinaciones tienen nombres fáciles de recordar, pero otras mezclan mayúsculas y números y pueden resultar más complicadas de introducir manualmente.

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También hay que tener en cuenta que la disponibilidad puede cambiar. Un código que funciona actualmente puede dejar de estar disponible posteriormente, por lo que conviene probarlos mientras aparezcan como activos.

En este caso, la lista reúne varias combinaciones diferentes, con nombres que van desde referencias a velocidad y supervivencia hasta términos mucho más curiosos.

Una lista bastante variada

Entre los códigos disponibles hay algunos como 8BitBlast, O2Override y PerfectOrder, mientras que otros tienen nombres bastante más llamativos.

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Es el caso de SurviveTheNight, TakeYourHeart, LetsBlockAndRoll y DontBlockMe. También aparecen IWannaFlyHigh y GottaGoFast, dos combinaciones especialmente fáciles de identificar por su nombre.

La lista continúa con Magilume, Perlimpinpin, Abgestaubt, BEMOREALIEN y Born2play.

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Finalmente aparecen Chispambo, OverrideXP y FindItChat.

En total, son 17 códigos que aparecen actualmente como activos, cada uno asociado a una recompensa concreta.

¿Cuándo conviene utilizarlos?

No hay que esperar demasiado para probar un código que aparece como activo. La disponibilidad puede cambiar y, si una combinación deja de funcionar, ya no será posible obtener la recompensa asociada mediante ese código.

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Además, la lista no necesariamente permanecerá igual. Cuando los desarrolladores publiquen nuevas combinaciones, estas podrán añadirse junto con las recompensas correspondientes.

Por esa razón, tener todos los códigos reunidos permite comprobar rápidamente cuáles están disponibles sin necesidad de buscar cada uno por separado.

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Cómo canjear los códigos de Fortnite

El proceso para introducirlos es bastante sencillo y se realiza directamente desde el juego.

Primero hay que abrir Fortnite y entrar en el lobby. Una vez dentro, hay que localizar el panel de administrador situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Al acceder a este apartado, el jugador puede comenzar a escribir o pegar el código que quiere probar.

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Después de introducirlo, solo queda comprobar si continúa activo y cuál es la recompensa asociada. En caso de que el código no sea reconocido, conviene revisar que haya sido escrito exactamente igual que en la lista.

Copiar y pegar puede ser especialmente útil con las combinaciones más largas, ya que reduce la posibilidad de cometer un error al introducirlas manualmente.

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Todos los códigos activos de Fortnite

Ahora sí, estos son los 17 códigos que aparecen actualmente como activos:

8BitBlast

O2Override

PerfectOrder

SurviveTheNight

TakeYourHeart

LetsBlockAndRoll

DontBlockMe

IWannaFlyHigh

GottaGoFast

Magilume

Perlimpinpin

Abgestaubt

BEMOREALIEN

Born2play

Chispambo

OverrideXP

FindItChat

Cada una de estas combinaciones cuenta con una recompensa asociada, por lo que los jugadores pueden introducirlas desde el panel correspondiente para comprobar qué reciben.

Algunos nombres pueden resultar especialmente fáciles de recordar, mientras que otros son más complejos, así que copiarlos directamente puede ser la opción más práctica.

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La lista puede cambiar próximamente

Los códigos de Fortnite no tienen por qué mantenerse disponibles de manera permanente. La relación actual puede modificarse si alguna combinación deja de funcionar o si los desarrolladores incorporan nuevos códigos.

Por ahora, quienes quieran probar las recompensas disponibles tienen 17 códigos para introducir desde el propio Fortnite. El procedimiento es sencillo: entrar al lobby, acceder al panel de administrador situado en la esquina superior derecha y pegar o escribir cada combinación.

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Y si aparecen nuevos códigos, la lista podrá actualizarse para reunir nuevamente las opciones disponibles en un solo lugar.

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