Fortnite abre su origen a todos: Salva el Mundo será gratuito desde el 16 de abril

Durante años, cuando se menciona Fortnite, la mayoría de jugadores piensa de inmediato en su popular modo competitivo: Fortnite Battle Royale. Sin embargo, el título de Epic Games tuvo un punto de partida muy distinto. Antes de convertirse en uno de los fenómenos más grandes de la industria, el proyecto nació como una experiencia cooperativa centrada en la supervivencia frente a hordas de enemigos.

Ese modo original, conocido como Fortnite: Save the World (Salva el Mundo), fue lanzado en 2017 como una campaña PvE basada en cooperación, construcción y defensa de bases. Durante casi una década se mantuvo como un contenido de pago dentro del ecosistema del juego. Ahora, la compañía anunció un cambio importante: el modo se volverá gratuito para todos los jugadores a partir del 16 de abril de 2026.

La decisión marca un nuevo capítulo para un componente que, aunque quedó a la sombra del éxito del battle royale, sigue teniendo una comunidad activa y un diseño de juego diferente dentro del universo Fortnite.



Un modo cooperativo que definió las bases del juego

Cuando Salva el Mundo debutó en 2017, su propuesta giraba alrededor de una estructura cooperativa donde los jugadores debían construir fortalezas, fabricar armas y resistir ataques constantes de criaturas conocidas como “husks”. Cada misión combinaba mecánicas de defensa de objetivos con exploración y recolección de recursos.



A diferencia del enfoque competitivo que domina actualmente el juego, este modo se diseñó para el trabajo en equipo. Los jugadores debían coordinarse para levantar estructuras defensivas, instalar trampas y mejorar equipamiento mientras enfrentaban oleadas de enemigos.

El sistema también incorporó progresión mediante héroes, armas y supervivientes, elementos que podían mejorarse con el tiempo para ampliar las capacidades del jugador dentro de las misiones.

Aunque la popularidad de Battle Royale eclipsó a este modo con el paso de los años, Salva el Mundo siguió evolucionando con actualizaciones y eventos periódicos. Para muchos jugadores veteranos, representó el corazón original del proyecto de Epic Games.

La transición al modelo gratuito

Con el anuncio del acceso gratuito, Epic Games busca ampliar la base de jugadores del modo PvE. La apertura estará acompañada por un sistema de pre-registro que permitirá a los interesados obtener recompensas especiales una vez se active oficialmente el acceso.

Los jugadores que se registren antes del lanzamiento recibirán varios objetos dentro del juego, entre ellos un nuevo héroe llamado Snowstrike. Este personaje cuenta con habilidades centradas en el control de enemigos mediante ataques de estrellas arrojadizas.

Según la información publicada por el equipo de comunidades del juego, su habilidad principal —llamada Estrella del Norte— permite ralentizar a los enemigos durante algunos segundos. Si estos reciben daño adicional mientras están afectados, provocan una explosión que inflige daño elemental.

La variante de comandante, denominada Estrella del Norte+, lleva el efecto un paso más allá al congelar temporalmente a los enemigos antes de provocar la explosión al recibir daño adicional.

Este tipo de recompensas busca incentivar la llegada de nuevos jugadores al modo cooperativo, que hasta ahora había permanecido detrás de una compra inicial.

Recompensas para los jugadores veteranos

Epic Games también anunció incentivos para quienes han permanecido en el modo durante estos años. Los jugadores actuales recibirán una serie de recompensas el mismo 16 de abril como reconocimiento por su participación en la defensa del mundo durante los últimos nueve años.

Entre los objetos incluidos se encuentran:

Supercargadores para héroes, armas, trampas y supervivientes, que permiten mejorar estos elementos más allá del nivel 50.

Vales especiales para reclutar héroes o desbloquear armas específicas.

10.000 unidades de oro para gastar en la tienda de eventos del juego, que pasará a llamarse Intercambio.

Estos elementos buscan reforzar la progresión de quienes han dedicado tiempo al modo desde sus primeros años.

Además, los llamados Fundadores, es decir, jugadores que adquirieron el juego en sus etapas iniciales, conservarán beneficios exclusivos. Entre ellos se mantiene la posibilidad de obtener Monedas V mediante misiones diarias, alertas especiales, desafíos y misiones de defensa del escudo contra tormentas.

Un ecosistema más amplio de plataformas

El lanzamiento gratuito también ampliará el acceso del modo en distintas plataformas. De acuerdo con el anuncio, los jugadores podrán unirse a Salva el Mundo desde PC, PlayStation, Xbox, servicios de juego en la nube y Nintendo Switch 2.

La llegada a más dispositivos responde al crecimiento del ecosistema Fortnite en los últimos años, donde el juego se ha transformado en una plataforma con múltiples experiencias y modos.

En ese contexto, la apertura del PvE busca integrar una parte del contenido que durante mucho tiempo permaneció separada del modelo gratuito que caracteriza al battle royale.

El desafío de revitalizar el modo original

La decisión de convertir Salva el Mundo en una experiencia gratuita también plantea preguntas sobre el futuro del modo dentro del universo Fortnite.

Durante años, la atención del desarrollo se concentró principalmente en Battle Royale y en otras iniciativas dentro del juego, como eventos en vivo o colaboraciones con franquicias externas. Esto llevó a que el modo PvE recibiera actualizaciones a un ritmo menor.

Sin embargo, el cambio al modelo free-to-play podría impulsar una nueva etapa para esta parte del juego. Un mayor número de jugadores podría revitalizar las misiones cooperativas y reforzar la actividad de la comunidad.

También representa una oportunidad para que muchos jugadores experimenten por primera vez la versión original de Fortnite, aquella que sentó las bases de construcción, recolección de recursos y progresión que más tarde se adaptaron al battle royale.

Un regreso al punto de partida

Casi diez años después de su debut, Salva el Mundo vuelve a posicionarse como una puerta de entrada para nuevos jugadores. La diferencia es que ahora lo hace en un contexto completamente distinto al de 2017.

Fortnite ya no es solo un juego, sino una plataforma con millones de usuarios y múltiples experiencias dentro de un mismo ecosistema. En ese escenario, abrir el modo PvE al acceso gratuito parece una forma de recuperar una parte de su historia y presentarla a una audiencia mucho más amplia.

A partir del 16 de abril, cualquier jugador podrá conocer el origen de Fortnite y enfrentarse a la amenaza de las hordas junto a otros jugadores. Una experiencia que, durante años, fue el punto de partida de uno de los fenómenos más influyentes del gaming moderno.

