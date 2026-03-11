Habla el Elefante Blanco, el nuevo congresista que se disfraza para denunciar obras: su historia

Luis Carlos Rúa es uno de los nuevos congresistas que llegará al Senado de la República después de haber obtenido más de 120.000 votos en las elecciones del 8 de marzo. Pero pocos lo conocen con ese nombre. Rúa es reconocido como el ‘Elefante Blanco’ en redes sociales. Con el disfraz de un paquidermo, este docente universitario denunció obras públicas inconclusas en Colombia, conocidas como “elefantes blancos”.

El proyecto del ‘Elefantico’, como él mismo lo llama, lleva aproximadamente cuatro años. Todo comenzó con el propósito de hacer veeduría ciudadana a obras públicas, pero con el temor que a veces conlleva hacer denuncias de corrupción, como amenazas o intimidaciones. Rúa quería alzar su voz sin temer por su integridad. El nuevo senador relata que una vez denunció públicamente a un alcalde de Pereira, sin ocultar su identidad, pero le costó su “arraigo y tranquilidad”.



A los ojos de Luis Carlos Rúa, las obras públicas y los peajes en Colombia son sectores donde se presta para actos de corrupción. “Queríamos destrabar esas obras; fuera de todo, lo que uno ve es que la gente en Colombia trabaja muy duro (...) es muy difícil que la gente trabaje para que la plata se invierta mal. La idea es cuidar el recurso público”.



Las obras que más recuerda el Elefante Blanco

Rúa cita ejemplos de elefantes blancos en Colombia, como el colegio CEMED de San Andrés, donde se perdieron 60.000 millones de pesos. Precisamente, con su proyecto de denuncias en redes sociales, este profesor universitario logró que destrabaran las obras de esta institución. Rúa afirma tener evidencia de concesiones donde se han usado billones de pesos del erario público, pero las vías siguen en abandono, como ocurre con la vía al Llano.



Una de las obras inconclusas que más le ha indignado son las de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, una región golpeada por el conflicto armado. “Ningún gobierno ha hecho lo necesario para cuidar a la población de esa zona (...) las personas allá no tienen hospital”. También menciona la PTAR que Santa Marta no tiene para limpiar las aguas residuales de la ciudad, y el acueducto que Villavicencio necesita, un proyecto que ha quedado en el olvido.

Para realizar los videos de denuncia, el Elefante Blanco se desplaza a los territorios para verificar la información que le comparten sus seguidores. “Cuando uno va a la zona, se da cuenta del abandono”, señala. También contrasta los datos oficiales de las autoridades con la realidad del proyecto para medir el grado de afectación y posibles irregularidades. Luego aparece el personaje y hace la presentación, un “performance” denunciando las irregularidades, que después publica en redes sociales.



¿Seguirá el Elefante Blanco?

El congresista Luis Carlos Rúa asegura que el Elefante Blanco seguirá activo incluso en el Congreso: continuará recorriendo el país y participará en algunas sesiones del Senado. “Más que un disfraz, yo lo llamo empoderamiento. Ser el Elefantico es un honor, porque resignifica lo que son los elefantes blancos en Colombia (...) le damos un significado para que las obras funcionen y operen”, explica.



Este proyecto que hizo Rúa para denunciar no inició con miras a llegar algún día al Congreso, sino como un hobby que poco a poco sus seguidores fueron apoyando con donaciones y voluntarias y la venta de un peluche del Elefante Blanco para que este hombre llegara a otras partes del país a evidenciar el abandono estatal a través de redes. Fue la misma comunidad digital que empezaron a instarlo cada vez más para que ocupara una silla y sesionara.



