Pokémon Pokopia | RESEÑA: reconstruyendo Kanto bloque a bloque

Durante décadas, la fórmula principal de Pokémon ha girado alrededor de capturar criaturas, entrenarlas y enfrentarlas en combates. Sin embargo, en los últimos años la franquicia ha empezado a explorar ideas distintas con algunos spin-offs. Pokémon Pokopia es uno de los intentos más ambiciosos en ese sentido, al mezclar elementos de simulación de vida, exploración y construcción en un mundo lleno de criaturas conocidas.

El juego, desarrollado por el equipo de Omega Force —con experiencia en títulos de construcción gracias a su trabajo en Dragon Quest Builders 2— propone algo bastante distinto: en lugar de entrenar Pokémon para combatir, el objetivo es reconstruir un mundo devastado y crear hábitats que permitan que los Pokémon regresen a vivir allí.

El resultado es una experiencia que se siente fresca dentro de la franquicia. No es un título perfecto, pero logra ofrecer una perspectiva diferente del universo Pokémon y demostrar que la saga todavía tiene mucho espacio para experimentar.



Una historia sencilla, pero con misterio

La aventura comienza en una versión destruida de la región de Kanto. El mundo que los fans conocen aparece ahora lleno de ruinas: centros Pokémon derrumbados, edificios colapsados y paisajes secos que sugieren que algo terrible ocurrió.



El protagonista es un Ditto que adopta la forma de su antiguo entrenador humano, quien ahora está desaparecido. Este detalle no es menor, porque el juego se apoya constantemente en la idea de que el personaje es una criatura capaz de transformarse.

A lo largo de la historia, Ditto se une a un Tangrowth que actúa como profesor Pokémon. Juntos emprenden la misión de restaurar la región con la esperanza de que tanto Pokémon como humanos regresen algún día.

La narrativa no es particularmente compleja, pero funciona como una excusa sólida para impulsar la jugabilidad. Además, el juego utiliza una narrativa ambiental interesante: notas, ruinas y lugares reconocibles ayudan a reconstruir lo que ocurrió con este mundo.

Para quienes crecieron con Pokémon, recorrer estas versiones destruidas de lugares conocidos puede resultar sorprendentemente emotivo.

Reconstruir el mundo: el corazón del juego

La mecánica principal de Pokémon Pokopia es la construcción. El juego funciona con un sistema basado en bloques que recuerda a títulos como Minecraft o Dragon Quest Builders.

La idea es simple: recolectar materiales, fabricar objetos y construir estructuras para crear hábitats donde los Pokémon quieran vivir.

Todo empieza con tareas pequeñas. Al inicio, por ejemplo, el jugador debe restaurar parches de hierba o plantar flores. Estos elementos atraen nuevas criaturas al área, que a su vez desbloquean nuevas habilidades o recetas de construcción.

Con el tiempo, estas tareas evolucionan hacia proyectos más grandes. Lo que empezó como un pequeño espacio con vegetación puede convertirse en una comunidad con casas, muebles, iluminación y zonas específicas para distintos Pokémon.

Este ciclo de juego es sorprendentemente adictivo. Cada pequeña mejora en el entorno genera una sensación de progreso muy satisfactoria.

Ditto: un protagonista con personalidad

Uno de los aspectos más curiosos del juego es el uso de Ditto como protagonista.

Gracias a su habilidad de transformación, el personaje puede copiar poderes de otros Pokémon para interactuar con el mundo. Por ejemplo:

Squirtle enseña Water Gun para regar el suelo seco.

Bulbasaur permite usar Leafage para crear vegetación.

Rock Smash rompe rocas y obstáculos.

Cut permite talar árboles.

Más adelante aparecen habilidades más avanzadas como surfear con Lapras o planear por el aire gracias a Dragonite.

Este sistema le da variedad a la exploración y abre nuevas áreas del mapa progresivamente. Cada nueva habilidad cambia la forma en que el jugador interactúa con el entorno.

Además, el juego aprovecha el concepto de Ditto con animaciones muy divertidas: el personaje puede deformarse, tragarse objetos para almacenarlos o incluso convertirse en una masa gelatinosa cuando cae desde una gran altura.

Construcción, creatividad y pequeños problemas

Aunque el sistema de construcción es el pilar del juego, también es uno de los puntos donde aparecen algunos inconvenientes.

Colocar bloques con precisión puede resultar algo incómodo, especialmente en espacios pequeños o cuando la cámara no ayuda demasiado. En comparación con otros juegos del género, el control podría ser más preciso.

Otro problema aparece en la gestión de recursos. El juego permite construir múltiples cajas de almacenamiento, pero estas no están conectadas entre sí. Esto significa que, a medida que avanza la partida, el jugador puede terminar viajando entre regiones buscando en qué caja dejó ciertos materiales.

No es un problema grave, pero sí puede volver el proceso más lento de lo necesario.

Aun así, para quienes disfrutan de juegos de construcción, el sistema tiene suficiente profundidad para ofrecer muchas horas de experimentación.

Un mundo lleno de Pokémon

Uno de los aspectos más atractivos de Pokémon Pokopia es la manera en que los Pokémon interactúan con el entorno.

Cada criatura tiene preferencias específicas. Algunas prefieren lugares secos, otras necesitan agua cerca, y otras requieren objetos específicos para sentirse cómodas.

Por ejemplo, Charmander puede pedir un espacio más cálido, mientras Squirtle prefiere zonas con agua. Estas pequeñas solicitudes motivan al jugador a modificar constantemente el entorno.

Además, los Pokémon no solo se quedan quietos en sus hábitats. Se pueden ver jugando entre ellos, reaccionando a objetos o realizando actividades propias.

El juego también incluye actividades curiosas como jugar a las escondidas o responder pequeños cuestionarios sobre Pokémon.

Aunque algunos críticos señalan que las personalidades de los Pokémon podrían ser más profundas, el simple hecho de verlos convivir en el mundo resulta encantador.

Exploración y libertad

La estructura del juego se divide en cuatro regiones principales que deben reconstruirse.

Cada zona tiene biomas distintos y nuevos Pokémon que descubrir. Sin embargo, el juego ofrece un buen equilibrio entre libertad y guía.

Por un lado, existen misiones que orientan al jugador sobre qué construir o qué materiales conseguir. Pero también es posible ignorar esas tareas y explorar a tu propio ritmo.

La curiosidad se convierte en un motor constante. Siempre hay algo en el horizonte que invita a investigar: una estructura abandonada, un bloque extraño o una zona que parece escondida.

Este enfoque convierte al juego en una mezcla entre exploración y resolución de pequeños puzzles ambientales.

Apartado técnico

En el aspecto visual, Pokémon Pokopia apuesta por un estilo colorido y limpio que encaja muy bien con el universo de la franquicia.

Los modelos tienen un aspecto casi de juguete, lo que refuerza el tono relajado del juego. Además, los objetos de construcción tienen más detalle del que uno podría esperar al acercar la cámara.

En cuanto al rendimiento, el juego corre con bastante estabilidad. Tanto en modo portátil como conectado al televisor mantiene cerca de 60 fps en la mayoría de situaciones, con algunas pequeñas caídas en escenarios muy abiertos.

La banda sonora también merece mención. El juego mezcla melodías nuevas con reinterpretaciones de temas clásicos de Pokémon, lo que genera una sensación constante de nostalgia.

Multijugador y creatividad compartida

Uno de los añadidos interesantes del juego es su modo multijugador.

Hasta cuatro jugadores pueden explorar juntos ciertos espacios y colaborar en la construcción. Esto permite crear proyectos mucho más ambiciosos que jugando en solitario.

Además, existe un área especial pensada exclusivamente para construir libremente desde cero. Este espacio funciona casi como un lienzo en blanco donde los jugadores pueden diseñar pueblos o estructuras gigantes.

Aunque el modo historia no puede jugarse completamente en cooperativo local, las sesiones multijugador ofrecen suficiente libertad para experimentar con amigos.

Conclusión

Pokémon Pokopia es una propuesta curiosa dentro del universo Pokémon. No intenta reemplazar la fórmula tradicional de capturar y combatir, sino explorar otra cara de la franquicia.

Al enfocarse en la reconstrucción del mundo, la convivencia con los Pokémon y la creatividad del jugador, el juego logra ofrecer una experiencia relajante y sorprendentemente profunda.

Tiene algunos problemas técnicos y de diseño —especialmente en el sistema de construcción y la gestión de inventario—, pero no son suficientes para opacar sus virtudes.

Para los fans de la saga que buscan algo diferente, o para quienes disfrutan los juegos de construcción y simulación, Pokémon Pokopia resulta una aventura muy recomendable.

Y lo más interesante es que demuestra algo importante: el universo Pokémon todavía tiene muchas historias y mecánicas por explorar más allá del combate tradicional.

