PlayStation Store: estos fueron los juegos más descargados por los jugadores en febrero

Cada mes, la PlayStation Store publica el listado de los videojuegos más descargados por los jugadores en sus distintas plataformas. Más que un simple ranking, estos datos permiten observar cómo se mueven las preferencias de la comunidad y qué títulos logran captar mayor atención dentro del ecosistema de Sony Interactive Entertainment.

Durante febrero, el protagonismo estuvo marcado por una combinación de terror, deportes y grandes éxitos consolidados. Un lanzamiento reciente logró ubicarse rápidamente en la cima de las descargas en la actual generación de consolas, mientras que otros títulos populares continúan demostrando su capacidad para mantenerse vigentes entre los jugadores.

Resident Evil Requiem lidera en PlayStation 5

En el caso de PlayStation 5, el juego más descargado del mes fue Resident Evil Requiem. El título se posicionó rápidamente en lo más alto de la lista, reflejando el interés de la comunidad por regresar al universo de supervivencia y terror que ha caracterizado a la saga.



La franquicia de Capcom mantiene una fuerte presencia entre los jugadores de PlayStation, algo que también se evidencia con la presencia de Resident Evil 4 dentro de los títulos más descargados del mes. La popularidad de la serie demuestra que el género de survival horror sigue teniendo un lugar importante en el mercado actual.



En el segundo lugar del ranking aparece EA Sports FC 26, el simulador de fútbol de Electronic Arts que continúa consolidándose como uno de los títulos deportivos más populares dentro de la plataforma. Su presencia en el top refleja el constante interés de los jugadores por las experiencias competitivas relacionadas con el fútbol, especialmente en un año marcado por grandes eventos internacionales en este deporte.

El listado de PS5 también incluye otros títulos ampliamente conocidos dentro de la industria, como Grand Theft Auto V, It Takes Two, Mortal Kombat 11, Minecraft, Marvel’s Spider-Man 2, UFC 5 y Mortal Kombat 1. La mezcla de géneros —acción, aventura, lucha y cooperativo— muestra la diversidad de experiencias que siguen captando la atención de la comunidad.

PS4 mantiene clásicos en lo más alto

Aunque la atención de la industria está centrada en la nueva generación, la PlayStation 4 continúa teniendo una base de usuarios significativa. Durante febrero, el título más descargado en esta plataforma fue Red Dead Redemption 2.

El juego de mundo abierto desarrollado por Rockstar Games sigue demostrando su vigencia años después de su lanzamiento, gracias a su narrativa, su extenso mapa y el nivel de detalle que ofrece su recreación del Viejo Oeste.

El resto del top en PS4 incluye varios títulos conocidos por los jugadores, entre ellos Resident Evil 6, Gang Beasts, A Way Out, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Resident Evil 5 y Mortal Kombat X. En este listado también aparecen nuevamente títulos como Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 11 y EA Sports FC 26, lo que demuestra su presencia transversal en diferentes generaciones de consolas.

Realidad virtual y experiencias inmersivas

El catálogo de realidad virtual también tuvo su propio ranking durante febrero. En PlayStation VR2, el juego más descargado fue Creed: Rise to Glory – Championship Edition, una experiencia de boxeo que aprovecha las características inmersivas del visor para ofrecer combates en primera persona.

En el listado también aparecen títulos que han ganado popularidad en la comunidad de realidad virtual, como Among Us 3D: VR, Alien: Rogue Incursion VR, Pavlov VR y Beat Saber. Estos juegos reflejan la variedad de propuestas dentro del formato VR, que abarca desde experiencias musicales hasta shooters tácticos y aventuras narrativas.

Otros títulos destacados en el ranking incluyen Drums Rock, Horizon Call of the Mountain, Job Simulator, Arizona Sunshine 2 y Stranger Things VR.

Fortnite vuelve a dominar entre los juegos gratuitos

Dentro de la categoría de títulos gratuitos, Fortnite volvió a posicionarse como el juego más descargado del mes en PlayStation Store. El fenómeno desarrollado por Epic Games continúa manteniendo una presencia constante en las listas gracias a sus actualizaciones periódicas, eventos dentro del juego y colaboraciones con distintas franquicias.

El ranking de juegos free-to-play también incluye otros títulos populares como Roblox, Call of Duty: Warzone, eFootball, Rocket League y Marvel Rivals. Además, aparecen experiencias multijugador accesibles para todo tipo de público como Fall Guys, Asphalt Legends, Stumble Guys y Dragon Ball Gekishin Squadra.

Un vistazo a las tendencias de la comunidad

Los rankings mensuales de PlayStation Store no solo reflejan qué juegos lideran las descargas, sino también cómo evolucionan los intereses de los jugadores. La presencia simultánea de títulos recientes, clásicos consolidados y experiencias gratuitas muestra la diversidad de hábitos de consumo dentro del ecosistema PlayStation.

Mientras nuevos lanzamientos captan la atención inicial de la comunidad, muchos juegos continúan manteniendo su popularidad a lo largo del tiempo gracias a actualizaciones constantes, comunidades activas o propuestas de juego que siguen resultando atractivas para nuevos jugadores.

Con un año que apenas comienza y varios lanzamientos importantes en el horizonte, estos listados seguirán funcionando como un termómetro para entender qué títulos logran conectar con la comunidad en cada momento.

