Fortnite Glitch trae más de 20 leyendas del gaming en una temporada que rompe las reglas

Fortnite ya no se conforma con mezclar universos. Con cada nueva temporada, el juego de Epic Games encuentra nuevas maneras de convertir la isla en un punto de encuentro para diferentes generaciones de jugadores, y esta vez la apuesta mira directamente a la historia del gaming.

Hay nombres que no necesitan demasiada presentación. Personajes que marcaron épocas, franquicias que ayudaron a definir géneros y mundos que forman parte de la memoria de millones de jugadores. La nueva temporada toma buena parte de ese legado y lo lleva a una experiencia donde las referencias van mucho más allá de una simple colaboración.

La propuesta también busca cambiar la manera en que se juega. La temporada introduce nuevas habilidades, objetos y mecánicas que aprovechan algunos de los universos invitados para modificar lo que ocurre durante las partidas.



Y aunque algunas de estas novedades estarán disponibles desde el comienzo, otras llegarán más adelante, ampliando progresivamente la propuesta.



Sonic no llega solo

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Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es Sonic the Hedgehog. El famoso personaje de SEGA se convierte en una pieza central de la temporada y trae consigo algunas de sus características más reconocibles.

Los jugadores podrán utilizar la velocidad de Sonic para realizar una arremetida giratoria o ejecutar un ataque giratorio en el aire. Además, el espíritu de Tails permitirá mantenerse suspendido en el aire, sumando una nueva posibilidad de movimiento durante las partidas.

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La llegada de Sonic también tiene un significado especial para la franquicia, ya que el crossover se realiza como parte de la celebración por el 35.º aniversario de Sonic.

La colaboración cuenta además con una participación especial de Takashi Iizuka, Sonic Creative Officer de Sega of America Inc., quien destacó el trabajo conjunto con Epic Games para trasladar elementos como el Spin Dash y Green Hill Zone a Fortnite.

Sonic, Knuckles y Shadow debutarán en Fortnite en sus versiones Android, mientras que Tails y Dr. Eggman aparecerán con sus versiones clásicas.

Pero el erizo azul es apenas una parte de lo que prepara esta temporada.

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La isla empieza a llenarse de historia del gaming

A lo largo de la nueva experiencia también será posible encontrarse con referencias a algunas de las franquicias más reconocidas de la industria.

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Entre ellas está Mega Man, que llega acompañado por su legendario Mega Buster. También será posible utilizar una grieta de Tetris como cobertura y visitar la Isla de Pac-Man.

Son incorporaciones que muestran hasta dónde llega la propuesta de esta temporada: en lugar de concentrarse en una única franquicia, Fortnite reúne diferentes generaciones y estilos bajo una misma experiencia.

Y todavía hay más contenido preparado para las siguientes semanas.

La revelación: Fortnite Glitch reúne más de 20 leyendas del gaming

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La gran novedad de esta temporada es Fortnite Glitch, una nueva etapa que reúne más de 20 leyendas de los videojuegos, representando más de 45 años de historia del gaming.

La temporada no se limita a introducir personajes conocidos. También incorpora objetos, habilidades y escenarios inspirados en algunas de las franquicias que han marcado la industria.

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Entre el contenido confirmado que llegará posteriormente se encuentra la Kingdom Key de Kingdom Hearts, además de un Rifle y un Subfusil de doble empuñadura inspirados en Cyberpunk: Edgerunners.

La lista de franquicias también crecerá con atuendos de Persona 5 Royal, Crash Bandicoot y Spyro the Dragon, entre otros contenidos que se incorporarán durante la temporada.

De esta manera, Fortnite Glitch convierte la historia del videojuego en parte activa de sus partidas, utilizando personajes, objetos y referencias reconocibles para ampliar la experiencia.

Una temporada que quiere cambiar las reglas

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El concepto de Glitch no se queda únicamente en las colaboraciones. La propia temporada plantea una modificación de las reglas tradicionales de Fortnite mediante los llamados códigos de hackeo.

Durante las partidas, los jugadores podrán utilizar estos códigos para modificar el juego y encontrar aumentos de poder repartidos por toda la isla.

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La experiencia incluso sale del propio mapa con los llamados hacks de sala en el mundo real, que permitirán conseguir recompensas adicionales de Fortnite.

La temporada también recupera a los Espíritus, una característica que vuelve al juego acompañada por una nueva generación de estos personajes.

Sonic, Mega Man, Tetris y mucho más

Entre los contenidos que destacan desde el comienzo está la posibilidad de recorrer la Zona de la Colina Verde utilizando las habilidades relacionadas con Sonic. El pase de batalla también permitirá desbloquear su atuendo, el compañero Tails y una selección de atuendos originales.

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La presencia de Sonic resulta especialmente importante dentro de esta temporada por su aniversario, pero el personaje comparte protagonismo con algunas de las franquicias más reconocibles de la industria.

Mega Man aporta su Mega Buster, Tetris aparece convertido en un elemento de cobertura y Pac-Man suma su propia isla. Más adelante, Kingdom Hearts, Cyberpunk: Edgerunners, Persona 5 Royal, Crash Bandicoot y Spyro the Dragon ampliarán todavía más el número de referencias.

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El resultado es una temporada construida alrededor de décadas de historia del videojuego, pero que busca que esas referencias tengan también un papel dentro de las partidas.

Una celebración que va más allá de los cameos

Fortnite Glitch apuesta por convertir el legado del gaming en parte de sus propias mecánicas. No se trata solamente de reconocer personajes conocidos, sino de incorporar habilidades, objetos, escenarios y sistemas que permitan interactuar con algunas de estas franquicias.

Con más de 20 leyendas involucradas y más de 45 años de historia representados, la nueva temporada plantea una de las mezclas más amplias de generaciones y estilos que ha recibido Fortnite.

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Y mientras Sonic toma el protagonismo inicial con la celebración de sus 35 años, el contenido previsto para las siguientes etapas promete seguir ampliando esta particular celebración de la historia de los videojuegos.

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