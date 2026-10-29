Warehouse Catastrophe: miles de productos, gatos traviesos y un almacén fuera de control

Hay trabajos que requieren paciencia, concentración y una buena dosis de organización. Clasificar mercancía, encontrar cada producto y asegurarse de que todo llegue a su destino puede parecer una actividad rutinaria, pero basta con un pequeño imprevisto para convertirla en una tarea interminable. Y si en medio de la operación aparecen varios gatos con ganas de jugar, recuperar el control puede ser mucho más complicado de lo esperado.

Los videojuegos independientes llevan tiempo explorando propuestas que se alejan de la acción frenética y los desafíos competitivos. Entre ellas se encuentran los simuladores centrados en actividades cotidianas, donde la satisfacción está en completar pequeñas tareas, resolver problemas y observar cómo un espacio desordenado recupera su armonía.

Publicidad

Este tipo de experiencias encuentra su atractivo en la posibilidad de avanzar sin afanes, disfrutar de mecánicas sencillas y concentrarse en objetivos concretos. No siempre hace falta derrotar a un jefe final o salvar el mundo: a veces, dejar cada cosa en su sitio puede convertirse en el reto del día.



Sin embargo, incluso la tarea más tranquila puede complicarse cuando las cosas salen mal. Especialmente si el responsable del problema tiene cuatro patas, un pelaje naranja y una curiosidad difícil de controlar.

Publicidad

Una historia de cajas abiertas y responsabilidades felinas

En el centro de esta propuesta hay un almacén que, hasta hace poco, funcionaba como cualquier otro centro de distribución. Los productos estaban empacados, las cajas preparadas y los pedidos listos para continuar su camino hacia los destinatarios.

Publicidad

Todo parecía estar bajo control hasta que Félix, el gato naranja protagonista de la historia, encontró algo que despertó demasiado su interés: hierba gatera de grado militar.

El aroma no tardó en llamar la atención de otros gatos del vecindario. Lo que comenzó como una curiosidad felina terminó en una auténtica catástrofe logística, con cajas abiertas y mercancía fuera de su lugar. El resultado fue un almacén convertido en un rompecabezas de productos dispersos que alguien tendrá que resolver.

Publicidad

Y ese alguien es el jugador, quien deberá enfrentarse a las consecuencias del desastre mientras Félix intenta ayudar, aunque sus travesuras no siempre faciliten las cosas.

La premisa combina una situación absurda con una actividad que puede resultar sorprendentemente satisfactoria: devolver cada objeto a su caja correspondiente y reconstruir el orden perdido. Pero la pregunta es cuánto tiempo se necesita para recuperar un almacén cuando prácticamente todo ha terminado fuera de lugar.

Publicidad

Warehouse Catastrophe ya está disponible en PC

La respuesta llega con Warehouse Catastrophe, el simulador relajante desarrollado y publicado por Level Up Gaming, que se lanzó el 27 de octubre de 2026 en Steam para PC.

Publicidad

La propuesta invita a organizar y volver a empacar un total de 4.170 productos repartidos entre 1.415 cajas de entrega. El objetivo es recuperar el orden del almacén a través de una experiencia que permite avanzar al propio ritmo, sin convertir la organización en una carrera contra el reloj.

El juego también incluye una demo gratuita para quienes quieran probar sus mecánicas antes de decidir si se suman a la misión de reconstruir el centro de distribución.

Publicidad

En cuanto al precio, el lanzamiento se anunció por 87,99 pesos mexicanos (MXN), con un descuento del 20 % durante las dos primeras semanas. Se trata del precio comunicado para el estreno, por lo que quienes estén interesados pueden consultar la página de Steam para revisar las condiciones vigentes.

Ordenar miles de productos no será un trabajo solitario

Publicidad

Uno de los elementos centrales de Warehouse Catastrophe está en la posibilidad de incorporar ayuda felina a las tareas del almacén. A medida que se progresa, es posible desbloquear hasta cinco gatos adicionales, cada uno pensado para colaborar en labores específicas.

Entre sus funciones están buscar artículos y devolver las cajas selladas a los lugares que les corresponden. Estos compañeros permiten repartir algunas de las responsabilidades y facilitan el proceso de recuperar el orden en los diferentes espacios.

Publicidad

Félix también participa en las tareas. Aunque es el protagonista de la catástrofe, no se limita a observar cómo los demás solucionan el problema. Su intención es ayudar, pero su personalidad traviesa puede generar nuevos inconvenientes durante el trabajo.

El contraste entre su apariencia adorable y su historial como presunto responsable del desastre forma parte del humor de la propuesta. Después de todo, resulta difícil mantener el enfado con un gato que parece estar haciendo lo posible por colaborar, incluso cuando sus métodos no son los más eficientes.

Publicidad

Herramientas para recuperar el control del almacén

La organización no depende únicamente de mover productos de un lugar a otro. Warehouse Catastrophe incorpora habilidades que permiten agilizar distintas tareas conforme se avanza en la experiencia.

Publicidad

Entre las herramientas disponibles se encuentran opciones para mover objetos desde el otro lado de una habitación, localizar los productos necesarios con mayor rapidez y empacar cajas de forma más eficiente.

Estas mejoras buscan reducir el esfuerzo de las tareas repetitivas y facilitar la clasificación de la mercancía. La progresión gira alrededor de la eficiencia: cuanto más se avanza, más herramientas se pueden utilizar para abordar el trabajo pendiente.

Publicidad

La libertad para avanzar al propio ritmo también es importante. La experiencia está planteada para quienes disfrutan de clasificar, ordenar y completar objetivos de manera gradual, sin que la presión por terminar rápidamente sea el centro de la propuesta.

A esto se suma un componente visual pensado para compartir. Los gatos, las situaciones inesperadas y los momentos en los que el almacén empieza a recuperar su apariencia original pueden dar lugar a capturas de pantalla y vídeos. El juego busca aprovechar tanto la satisfacción de ver todo en orden como los pequeños episodios de caos que aparecen durante el proceso.

Publicidad

Level Up Gaming apuesta por los videojuegos independientes

Detrás del lanzamiento se encuentra Level Up Gaming, anteriormente conocida como Poysky Productions. La compañía trabaja como desarrolladora y editora global de videojuegos independientes, con un modelo orientado a ayudar a distintos equipos a publicar sus proyectos para PC y consolas, manteniendo la propiedad intelectual en manos de sus desarrolladores.

Publicidad

Su catálogo incluye producciones como Fleetbreakers, Legion Breaker, Beencremental, Taival, Cozy Keep, Colossus: Eternal Blight, Noor, Petunia's Purgatory y Traveller's Rest.

Con Warehouse Catastrophe, la compañía suma una propuesta centrada en la organización, el humor y la compañía de animales, alejándose de las fórmulas tradicionales de acción para ofrecer una actividad cotidiana convertida en videojuego.

Publicidad

La premisa es sencilla: miles de productos deben regresar a sus cajas y un almacén necesita recuperar su funcionamiento habitual. El verdadero desafío estará en encontrar cada objeto, aprovechar las herramientas disponibles y conseguir que los ayudantes felinos no compliquen todavía más el trabajo.

Porque, cuando hay 4.170 productos por organizar, 1.415 cajas por revisar y varios gatos involucrados, el orden no se recupera por arte de magia. Y Félix, por mucho que intente ayudar, tendrá que convivir con la sospecha de que todo este lío comenzó por su culpa.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.