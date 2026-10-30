La voz de Evangelion llegará por primera vez a Colombia con un evento especial en Bogotá

Hay canciones de anime que se convierten en algo más que una introducción. Basta escuchar sus primeros segundos para recordar personajes, escenas y momentos que permanecen en la memoria incluso décadas después de haber visto una serie. Algunas melodías logran cruzar las fronteras de la animación japonesa y llegan a públicos que, sin necesidad de entender el idioma, reconocen cada nota.

Dentro de ese grupo se encuentra una composición que ha acompañado a millones de seguidores de la cultura japonesa: Zankoku na Tenshi no Tēze, conocida internacionalmente como A Cruel Angel's Thesis. Su energía, su interpretación vocal y su vínculo con una de las historias más reconocidas del anime la convirtieron en una pieza emblemática para varias generaciones de espectadores.

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La canción está ligada a una franquicia que dejó una huella importante en la animación y que, con el paso de los años, continúa despertando conversaciones, homenajes y nuevas formas de acercarse a su universo. Su música también ha encontrado un espacio propio en conciertos, encuentros de fanáticos y celebraciones dedicadas al entretenimiento japonés.



Detrás de esa interpretación hay una cantante cuya trayectoria quedó estrechamente relacionada con el fenómeno cultural de una serie que trascendió su medio original. Su voz se convirtió en una referencia para quienes disfrutan de las bandas sonoras de anime y en un símbolo reconocible incluso para quienes no siguen habitualmente este género musical.

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De la formación clásica a la historia del anime

La trayectoria de Yoko Takahashi comenzó con una formación musical orientada hacia lo clásico. La artista estudió en el Conservatorio Senzoku Gakuen y, posteriormente, trabajó durante años como vocalista de apoyo, una etapa que hizo parte de su recorrido antes de alcanzar reconocimiento internacional.

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Su carrera tomó un rumbo decisivo en 1995, cuando la discográfica King Records le propuso interpretar el tema principal de una nueva producción de animación del estudio Gainax. El proyecto era Neon Genesis Evangelion, una serie que terminaría convirtiéndose en una obra fundamental para la historia del anime.

La interpretación de A Cruel Angel's Thesis impulsó su reconocimiento y vinculó su nombre con una de las canciones más representativas de la animación japonesa. Desde entonces, su trabajo ha mantenido una presencia destacada entre los seguidores de la franquicia y de la música conocida como anisong, término utilizado para identificar las canciones relacionadas con el anime.

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A lo largo de su carrera, Takahashi ha recibido reconocimientos dentro de la industria musical japonesa. Entre ellos se encuentran el Gran Premio a la mejor canción de la era Heisei, además de distinciones en los Animation Kobe Awards y los premios JASRAC.

Su vigencia también quedó reflejada en los Crunchyroll Anime Awards 2026, donde recibió un tributo especial y actuó ante una audiencia internacional, reafirmando la relevancia de su interpretación para los aficionados de distintas partes del mundo.

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Yoko Takahashi se presentará por primera vez en Colombia

Ahora, los seguidores colombianos tendrán la oportunidad de escucharla en vivo. Yoko Takahashi llegará por primera vez a Colombia el jueves 19 de noviembre de 2026, como artista principal de La Noche de la Luna Púrpura, un evento dedicado a la música y la cultura vinculadas con Neon Genesis Evangelion.

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La presentación, organizada por la productora Black Tours, se realizará en el Lourdes Music Hall de Bogotá, ubicado en la carrera 13 #64-56. La apertura del evento está programada para las 8:30 p. m. y la actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años.

La visita representa una oportunidad para los fanáticos que han seguido durante años la música de la franquicia y que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de disfrutar en Colombia de una presentación de la intérprete japonesa.

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La jornada no estará dedicada únicamente a Takahashi. La programación incluirá la participación de Annie McCausland, reconocida como una voz del anime en Colombia, y un tributo musical a cargo de Evangelion Rock.

La celebración continuará con la TOKYO-3 Party, una fiesta temática inspirada en la serie que permitirá a los asistentes bailar, cantar y compartir su afición por el universo de Neon Genesis Evangelion.

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Un encuentro especial para los seguidores de Evangelion

Uno de los atractivos anunciados para el evento será la posibilidad de participar en un Meet & Greet con Yoko Takahashi. Este encuentro estará incluido en la categoría de boletería EVA-01 y ofrecerá a sus compradores la oportunidad de compartir un momento con la artista durante su visita a Bogotá.

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La organización también contempla otras categorías de entradas con beneficios adicionales. Para conocer las condiciones específicas de cada una, los interesados deberán consultar la información oficial de boletería.

La combinación de música en vivo, homenajes y actividades temáticas busca reunir a distintas generaciones de seguidores del anime. Para quienes crecieron escuchando el tema de apertura de Evangelion, será una oportunidad de conectar con una canción que ha acompañado buena parte de la historia de la franquicia.

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Además, la participación de artistas locales y la fiesta temática amplían la propuesta más allá del concierto principal, con una programación que busca celebrar el vínculo entre la música japonesa y las comunidades de aficionados en Colombia.

Bogotá tendrá una cita con la música japonesa

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La Noche de la Luna Púrpura se realizará el 19 de noviembre de 2026, a las 8:30 p. m., en Lourdes Music Hall, Bogotá. El evento será para mayores de 18 años y contará con Yoko Takahashi como figura central, acompañada por Annie McCausland, Evangelion Rock y la TOKYO-3 Party.

Para los seguidores de Neon Genesis Evangelion, la llegada de Takahashi representa un encuentro con una de las voces más reconocibles de la historia del anime. Su interpretación de A Cruel Angel's Thesis ha mantenido su lugar en la memoria de los fanáticos durante décadas y continúa conectando a nuevas audiencias con la música japonesa.

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La cita permitirá que esa conexión llegue por primera vez a un escenario colombiano, en una noche dedicada a una franquicia cuya música sigue siendo parte esencial de su identidad.

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