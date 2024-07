Gamescom LATAM 2024 fue un éxito rotundo con un récord de asistentes

En su estreno en América Latina, Gamescom LATAM 2024 dejó una marca indeleble con cifras que testimonian el poder y el entusiasmo del sector de videojuegos en la región. Con más de 100.000 asistentes de más de 70 países, el evento se ha erigido como una plataforma líder para la expansión y la innovación en la industria global de los videojuegos.

Un evento que reúne a gigantes del gaming

Durante cinco días, el Centro de Convenciones Anhembi se convirtió en el núcleo de la industria, atrayendo a 124 expositores y co-expositores de 66 países. Con la presencia de más de 700 estudios y 200 publishers, Gamescom LATAM se consolidó como un espacio esencial para el networking y la exhibición de nuevos productos y tecnologías en el ámbito del gaming.

Gamescom reúne a los grandes del mundo gaming Imgen: cortesía Gamescom

Expansión y expectativas para el futuro

Gracias al éxito rotundo de esta primera edición, la organización ya ha anunciado planes de expansión para el evento de 2025, que ocupará una sede el doble de grande en las mismas fechas, del 30 de abril al 4 de mayo. Gustavo Steinberg, CEO de Gamescom LATAM, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos y anticipó un crecimiento aún mayor para las próximas ediciones.

El corazón de un ecosistema global

Según Gerald Böse, CEO de Koelnmesse, el éxito de Gamescom LATAM no solo reafirma la fortaleza de la marca Gamescom a nivel mundial, sino que también subraya la importancia de América Latina como un mercado emergente y vital para la industria del gaming. Esta edición ha servido como un puente entre los mercados globales y el vibrante ecosistema de juegos en América Latina.

Innovación y diversidad en contenidos

La Gamescom LATAM no solo fue un espacio para la exhibición de juegos, sino también un foro para el intercambio de ideas y experiencias. Los asistentes disfrutaron de 226 horas de contenido, incluyendo 194 paneles con 434 oradores de renombre mundial. Entre ellos se destacaron figuras como David Alpert, productor de The Walking Dead, y Chance Glasco, cofundador de la franquicia Call of Duty.

Un impacto medible en la industria

El evento también demostró ser un punto de encuentro crucial para profesionales del sector, con cerca de 2.000 visitantes B2B de 66 países interactuando en un ambiente dinámico y propositivo. Se esperan más de 200 millones de dólares en nuevas perspectivas de negocios a partir de las conexiones establecidas durante el evento.

Durante cinco días se convirtió en el núcleo de la industria de los videojuegos Imagen: cortesía Gamescom

Gamescom latam 2024 en números:

Más de 100.000 personas de más de 70 países

Alrededor de 2.000 visitantes B2B, 66 países

13 patrocinadores

1.020 marcas presentes en el evento de 54 países

73 expositores y 51 co-expositores

47 espacios de experiencia para socios

200 publishers (con 76 publishers que expusieron contenidos al público

Más de 700 estudios en las áreas B2C y B2B

Más de 400 juegos para probar y 81 lanzamientos

25.000 metros cuadrados de exposición

16 áreas propias

226 horas de contenido

434 oradores en 5 días

4.724.215 visualizaciones de transmisiones en línea

Participaron más de 1.000 creadores de contenido

25 socios de medios de comunicación de 3 continentes

314 medios de comunicación asistieron para cubrir el evento

Compromiso con la cultura y el desarrollo local

Con el apoyo de importantes instituciones como el Ministerio de Cultura y la Ley de Incentivo Cultural, Gamescom LATAM no solo se posiciona como un evento de entretenimiento, sino también como un promotor del desarrollo cultural y económico en la región.

Gamescom LATAM ha establecido un nuevo estándar para los eventos de videojuegos en América Latina, prometiendo no solo seguir creciendo en tamaño y oferta, sino también en influencia y relevancia en el panorama global de la industria del gaming. Con el respaldo de líderes de la industria y el entusiasmo del público, el futuro de Gamescom LATAM y del gaming en América Latina se muestra brillante y lleno de posibilidades.

