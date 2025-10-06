En vivo
VIDEOJUEGOS  / Ghost of Yōtei revela su banda sonora con un evento especial el 15 de octubre

Ghost of Yōtei revela su banda sonora con un evento especial el 15 de octubre

La música del esperado sucesor espiritual de Ghost of Tsushima se presentará en una transmisión exclusiva junto a sus creadores.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 6 de oct, 2025
Ghost of Yōtei revela su banda sonora
Cortesía: PlayStation

