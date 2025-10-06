Ghost of Yōtei revela su banda sonora con un evento especial el 15 de octubre

Cinco años después de que Ghost of Tsushima nos transportara a la isla japonesa asediada por la invasión mongola, llega una nueva propuesta que busca conquistar tanto a jugadores como a amantes de la música. Ghost of Yōtei, secuela espiritual del exitoso título de Sucker Punch, no solo amplía su mundo narrativo, sino que apuesta por una experiencia sonora única, cuyo estreno oficial será celebrado con un evento en vivo el próximo 15 de octubre.



Una protagonista marcada por la pérdida

La historia de Ghost of Yōtei se desarrolla tres siglos después de los sucesos de Jin Sakai. Esta vez, la protagonista es Atsu, una guerrera movida por la venganza contra los Seis de Yōtei, responsables de la masacre de su familia. Su travesía a través del mundo abierto de Ezo se construye bajo un equilibrio entre belleza y brutalidad, un contraste que también se refleja en la música que acompaña cada paso de su viaje.

La narrativa sonora no solo busca ambientar los combates o los paisajes, sino transmitir la esencia del espíritu onryō que Atsu adopta para castigar a quienes le arrebataron todo.



El papel central de la música

La banda sonora original, compuesta por Toma Otowa, mezcla instrumentos tradicionales japoneses con influencias occidentales modernas. Este diálogo cultural crea un resultado que no se limita a ser un acompañamiento, sino que se convierte en un motor narrativo clave para comprender el viaje emocional de Atsu.

Otowa no es ajeno al mundo de los grandes proyectos audiovisuales. Ha colaborado en producciones como Thor: Ragnarok, Lego Movie 2 y Hotel Transylvania 3, además de videojuegos como Halo 2: Anniversary y Ratchet & Clank: Una dimensión aparte. Su participación garantiza un sello de calidad y una propuesta sonora que promete marcar diferencia.



Una transmisión para conocer lo que hay detrás

El 15 de octubre, PlayStation Studios Music y Sony Music Masterworks transmitirán un evento de 60 minutos para explorar a fondo la música de Ghost of Yōtei. La cita será a las 5:00 p. m. PT (6:00 p. m. en Ciudad de México, 9:00 p. m. en Buenos Aires) en Twitch y YouTube.

Durante esta transmisión, los asistentes podrán escuchar piezas seleccionadas y acceder a relatos exclusivos del proceso creativo. Se hablará de las decisiones artísticas, los retos de producción y la forma en que la música se integra al diseño general del juego.



Voces detrás de la creación

El evento contará con cuatro invitados destacados:



Toma Otowa, compositor de la banda sonora, quien compartirá detalles sobre la construcción musical y las influencias que marcaron su trabajo.

Jason Connell, director creativo de Ghost of Yōtei y figura clave también en Ghost of Tsushima, hablará sobre la dirección artística y cómo la música potencia la narrativa visual.

Brad Meyer, director de audio en Sucker Punch, aportará su experiencia tras liderar al equipo que recibió reconocimientos BAFTA y D.I.C.E. por el apartado sonoro de Ghost of Tsushima.

Erika Ishii, actriz que da vida a Atsu, ofrecerá su visión sobre cómo la música refuerza la construcción del personaje y su vínculo emocional con la historia.

Ya disponible en streaming

Mientras llega la transmisión, los seguidores ya pueden escuchar la banda sonora completa en las principales plataformas de streaming. El lanzamiento anticipado permite sumergirse en una odisea musical que combina intensidad y emotividad, y que se perfila como una parte esencial de la experiencia que propone Ghost of Yōtei.

Más que un simple acompañamiento, la música se presenta como un puente entre la cultura japonesa tradicional y la sensibilidad contemporánea, reflejando tanto el dolor como la resiliencia de su protagonista.

