Para muchos trabajadores, encontrar un momento para jugar videojuegos durante la semana puede convertirse en todo un desafío. Las responsabilidades laborales, las reuniones y las tareas pendientes suelen dejar poco espacio para disfrutar de una partida, incluso cuando hay lanzamientos que llevan meses esperando.

Sin embargo, la relación entre los videojuegos y el trabajo podría ser más cercana de lo que parece. Las habilidades que se desarrollan al superar desafíos, diseñar estrategias o colaborar con otros jugadores también pueden tener aplicaciones en la vida cotidiana y en el entorno profesional.

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Durante años, el gaming ha tenido que enfrentarse a la percepción de que jugar es una actividad que distrae de las responsabilidades. Pero esa mirada está cambiando a medida que diferentes estudios y empresas reconocen su potencial para estimular capacidades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.



En ese contexto, Logitech decidió poner sobre la mesa una propuesta que seguramente llamará la atención de quienes disfrutan los videojuegos: convertir el tiempo de juego en un beneficio laboral remunerado.

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La iniciativa no se limita a una actividad recreativa organizada por la compañía. Se trata de reconocer que el entretenimiento también puede tener un espacio dentro de la cultura de trabajo y que desconectarse durante algunas horas puede aportar a la experiencia de los colaboradores.

La propuesta se llama Logi Game Day y permitirá que más de 7.000 empleados de Logitech disfruten de ocho horas remuneradas para jugar videojuegos. El beneficio, conocido como Gaming Time Off (GTO), podrá utilizarse durante los próximos 12 meses, hasta el 10 de noviembre de 2027.

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Los trabajadores podrán elegir si aprovechan las ocho horas en una sola jornada o si las dividen en dos medias jornadas. La iniciativa estará disponible para empleados de tiempo completo, contratados por un período determinado, aprendices y pasantes.

La decisión está respaldada por investigaciones que Logitech ha realizado sobre la relación entre el gaming y las habilidades que pueden trasladarse a otros espacios. Según el estudio Logitech Ctrl Tomorrow, el 81 % de los jugadores considera que los videojuegos fortalecen la confianza en situaciones de la vida real, ayudan a reducir la ansiedad y se relacionan con un mejor desempeño en las actividades laborales cotidianas.

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Otro de los datos compartidos por la compañía señala que el 98,8 % de los responsables de decisiones de tecnología empresarial consultados considera que las habilidades desarrolladas mediante los videojuegos pueden trasladarse directamente al entorno de trabajo.

Entre esas capacidades se encuentran el pensamiento estratégico, la resolución de problemas complejos y la posibilidad de desenvolverse bajo presión. Habilidades que pueden aparecer tanto al enfrentar un desafío dentro de un juego como al buscar soluciones en una situación profesional.

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Hanneke Faber, CEO de Logitech, explicó que la compañía busca dejar atrás la idea de que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo. Según señaló, al diseñar productos tanto para el trabajo como para el entretenimiento, la empresa observa cómo la participación en uno de estos ámbitos puede potenciar el desempeño en el otro.

Logitech también tendrá una celebración para sus empleados

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La iniciativa tendrá un encuentro especial el 19 de noviembre de 2026, cuando Logitech G realizará una transmisión en vivo desde su sede regional de América, ubicada en San José, California.

El evento estará conducido por Robin Piispanen, gerente general de Logitech G y exjugador competitivo. Durante la transmisión se hablará sobre el propósito de Game Day y el potencial de los videojuegos como una actividad que también puede fortalecer el trabajo en equipo.

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Piispanen mencionó ejemplos de experiencias que pueden formar parte de esta jornada, desde sumergirse en títulos como Grand Theft Auto VI o Call of Duty: Modern Warfare 4, hasta intentar mejorar tiempos en Forza o participar en batallas en línea. Para el directivo, compartir estas actividades puede generar un propósito común entre los colaboradores y permitir que las habilidades desarrolladas jugando también se reflejen en el trabajo.

Elaine Laird, directora de Personas de Logitech, también destacó la importancia de reservar momentos para el ocio. Según explicó, el juego no tiene por qué ser lo contrario al trabajo: contar con tiempo para desconectarse y participar en actividades recreativas puede ayudar a regresar con mayor concentración, energía renovada y nuevas perspectivas para enfrentar desafíos complejos.

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Con Logi Game Day, Logitech lleva esa idea a una medida concreta dentro de su propia organización. Ocho horas remuneradas para jugar representan una forma poco habitual de reconocer el lugar que ocupa el gaming en la vida de sus empleados y de poner sobre la mesa una conversación sobre el equilibrio entre las responsabilidades laborales y el entretenimiento.

La propuesta también plantea una pregunta interesante para otras compañías: si los videojuegos pueden ayudar a desarrollar habilidades útiles en el trabajo, ¿por qué no darles un espacio dentro de la jornada laboral?

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