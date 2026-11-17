Cada año, la industria de los videojuegos tiene una cita para reconocer los lanzamientos, estudios, artistas y equipos que marcaron los últimos meses. Es una noche en la que conviven producciones de gran presupuesto, propuestas independientes, experiencias competitivas y proyectos que buscan abrirse camino entre los favoritos del público.

The Game Awards se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para este reconocimiento. Además de entregar premios, el evento reúne anuncios, estrenos mundiales y presentaciones musicales, convirtiéndose en una celebración que atrae la atención de jugadores de todo el mundo.

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La selección de nominados tampoco es una decisión tomada por una sola persona. Para la edición de 2026, el proceso estuvo a cargo de un jurado internacional compuesto por más de 160 medios de comunicación y creadores de contenido especializados, quienes evalúan los juegos y las propuestas que llegan a cada categoría.



La lista de este año reúne 112 juegos, personas y equipos diferentes, con representantes de distintos géneros y plataformas. Hay nombres conocidos que vuelven a competir, franquicias que siguen creciendo y producciones que tendrán la oportunidad de conseguir uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.



La expectativa también está puesta en las categorías principales, donde se encuentran algunos de los lanzamientos más comentados de la temporada. A esto se suma la presencia de videojuegos que compiten en apartados técnicos, artísticos, narrativos y musicales, además de los premios dedicados a los deportes electrónicos y a la creación de contenido.

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Y aunque la competencia está repartida entre muchas producciones, hay un nombre que consiguió llamar especialmente la atención por la cantidad de categorías en las que aparece.

Grand Theft Auto VI es el juego más nominado de The Game Awards 2026, con ocho candidaturas, incluida la de Juego del Año. La producción de Rockstar Games también compite en dirección, narrativa, dirección artística, música, diseño de audio, interpretación y acción/aventura.

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La otra gran protagonista entre las editoras es Nintendo, que se convirtió en la compañía con más nominaciones al reunir 12 candidaturas en su catálogo. Detrás aparecen Capcom, con 11, y Annapurna Interactive y PlayStation, con nueve cada una.

En la categoría de Juego del Año, GTA VI tendrá que enfrentarse a 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Una selección que reúne propuestas de acción, aventura y franquicias con una trayectoria importante dentro de la industria.

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La ceremonia se realizará el jueves 10 de diciembre de 2026, en el Peacock Theater de Los Ángeles. El evento contará con la entrega de premios, anuncios de nuevos videojuegos, estrenos mundiales y presentaciones musicales de The Game Awards Orchestra, bajo la dirección de Lorne Balfe.

Los jugadores también podrán participar en la elección de los ganadores. La votación en línea ya está habilitada y permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre a las 18:00, hora del Pacífico. Los usuarios podrán guardar sus selecciones y actualizarlas antes del cierre de las votaciones.

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A continuación, estos son todos los nominados de The Game Awards 2026.

Lista completa de nominados a The Game Awards 2026

Juego del Año

007 First Light (IO Interactive)

Control Resonant (Remedy/Annapurna)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

Resident Evil Requiem (Capcom)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Mejor dirección de juego

Control Resonant (Remedy/Annapurna)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

Pragmata (Capcom)

Resident Evil Requiem (Capcom)

Mejor narrativa

007 First Light (IO Interactive)

Control Resonant (Remedy Entertainment/Annapurna)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Resident Evil Requiem (Capcom)

The Blood of Dawnwalker (Rebel Wolves/Bandai Namco)

Mejor dirección artística

Control Resonant (Remedy/Annapurna)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Mouse: P.I. For Hire (Fumi/PlaySide)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Mejor banda sonora y música

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Aces/Bandai Namco)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Mixtape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Mejor diseño de audio

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Aces/Bandai Namco)

Control Resonant (Remedy/Annapurna)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Resident Evil Requiem (Capcom)

Star Wars: Galactic Racer (Fuse Games/Secret Mode)

Mejor interpretación

Angela Sant’Albano, Resident Evil Requiem

Liam McIntyre, Marvel’s Wolverine

Manni L. Perez, Grand Theft Auto VI

Patrick Gibson, 007 First Light

Rahul Kohli, Saros

Juegos para el impacto

Big Walk (House House/Panic)

Cairn (The Game Bakers)

Forever Ago (Third Shift/Annapurna)

Life is Strange: Reunion (Deck Nine/Square Enix)

lily’s world XD (SonderingEmily/Kwalee)

Mixtape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

Mejor juego en constante evolución

Arc Raiders (Embark Studios)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

No Man’s Sky (Hello Games)

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red)

Mejor apoyo a la comunidad

Crimson Desert (Pearl Abyss)

Helldivers 2 (Arrowhead Game Studio/Sony Interactive)

No Man’s Sky (Hello Games)

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red)

Warframe (Digital Extremes)

Mejor juego independiente

Big Walk (House House/Panic)

Cairn (The Game Bakers)

Denshattack! (Undercoders/Fireshine Games)

Mewgenics (Edmund McMillen and Tyler Glaiel)

Mina the Hollower (Yacht Club Games)

Mejor debut independiente

Dressmaker (Cozy Lives/Free Lives)

Esoteric Ebb (Christoffer Bodegård/Raw Fury)

Orbitals (Shapefarm/Kepler)

Replaced (Sad Cat Studios/Thunderful)

Silver Pines (Wych Elm/Team17)

Mejor juego para móviles

Arknights: Endfield (Hypergryph/GRYPHLINE)

Monster Hunter Outlanders (TiMi Studio Group/Level Infinite)

Neverness to Everness (Hotta Studio/Perfect World Games)

Pokémon Champions (The Pokémon Works/The Pokémon Company)

Where Winds Meet (Everstone Studio/NetEase Games)

Mejor juego de realidad virtual o aumentada

Forefront (Triangle Factory)

Into the Radius 2 (CM Immersive)

Little Nightmares VR: Altered Echoes (ICONIK/Bandai Namco)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City (Cortopia Studios/Beyond Frames)

Thief VR: Legacy of Shadow (Maze Theory/Vertigo Games)

Mejor juego de acción

Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Aces/Bandai Namco)

Gears of War: E-Day (The Coalition/Xbox Game Studios)

Onimusha: Way of the Sword (Capcom)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

Saros (Housemarque/Sony Interactive)

Mejor acción/aventura

007 First Light (IO Interactive)

Control Resonant (Remedy/Annapurna)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

Pragmata (Capcom)

Resident Evil Requiem (Capcom)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Mejor RPG

Final Fantasy Resonance (Lancarse/Square Enix)

Fire Emblem Fortune’s Weave (Intelligent Systems/Nintendo)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)

The Blood of Dawnwalker (Rebel Wolves/Bandai Namco)

Trails in the Sky 2nd Chapter (Nihon Falcom/GungHo)

Mejor juego de lucha

2XKO (Riot Games)

Avatar Legends: The Fighting Game (Gameplay Group/Paramount Games)

Invincible VS (Quarter Up/Skybound Games)

Marvel Tōkon: Fighting Souls (ARC System Works/Sony Interactive)

My Hero Academia: All’s Justice (Byking/Bandai Namco)

Mejor juego familiar

Big Walk (House House/Panic)

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (TT Games/Warner Bros. Games)

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

Pokémon Pokopia (Game Freak/Omega Force/Nintendo)

Yoshi and the Mysterious Book (Good-Feel/Nintendo)

Mejor simulación o estrategia

Mewgenics (Edmund McMillen and Tyler Glaiel)

Planet Zoo 2 (Frontier Developments)

Pokémon Pokopia (Game Freak/Omega Force/Nintendo)

Slay the Spire 2 (Mega Crit)

Star Wars Zero Company (Bit Reactor/Electronic Arts)

Mejor juego deportivo o de carreras

EA Sports FC 27 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports)

Forza Horizon 6 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)

Screamer (Milestone)

Star Wars: Galactic Racer (Fuse Games/Secret Mode)

Mejor multijugador

Big Walk (House House/Panic)

Call of Duty: Modern Warfare 4 (Infinity Ward/Activision)

Gears of War: E-Day (The Coalition/Xbox Game Studios)

Marathon (Bungie/Sony Interactive)

Meccha Chameleon (Lemorion_1224)

Orbitals (Shapefarm/Kepler)

Mejor adaptación

Cyberpunk: Edgerunners 2 (Studio Trigger/CD Projekt Red/Netflix)

Fallout (Temporada 2) (Kilter Films/Bethesda/Amazon MGM Studios)

Mortal Kombat II (New Line Cinema/Atomic Monster/Warner Bros. Pictures)

The Super Mario Galaxy Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Resident Evil (Constantin/PlayStation Productions/Columbia Pictures)

Juego más esperado

Fable (Playground Games/Xbox Game Studios)

Final Fantasy VII Revelation (Square Enix)

God of War Laufey (Sony Santa Monica/Sony Interactive)

Resident Evil Veronica (Capcom)

The Witcher 4 (CD Projekt Red)

Innovación en accesibilidad

Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Ubisoft Singapore/Ubisoft)

Forza Horizon 6 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Gears of War: E-Day (The Coalition/Xbox Game Studios)

Marvel’s Wolverine (Insomniac/Sony Interactive)

Rhythm Heaven Groove (Nintendo)

Mejor juego de esports

Counter-Strike 2 (Valve)

DOTA 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)

Valorant (Riot Games)

Mejor atleta de esports

Chovy (Gen.G)

Donk (Team Spirit)

Erde (LOUD)

Yatoro (Team Spirit)

ZywOo (Team Vitality)

Mejor equipo de esports

Gen.G (League of Legends)

LOUD (Valorant)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (DOTA 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Creador de contenido del año

CDawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Mejor creación de la comunidad

A Dream of Silence: Revamped (lizardphunk para Baldur’s Gate 3)

Create Aeronautics (Simulated Team para Minecraft)

Nopixel V (Nopixel Studios para Grand Theft Auto Online)

Star Wars Droid Tycoon (FOAD para Fortnite)

TTK Testing (Sable Digital para Roblox)

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

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The Game Awards 2026 se celebrará el jueves 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La transmisión será gratuita y estará disponible en más de 40 plataformas digitales, entre ellas Disney+, Prime Video, Roblox, Steam, TikTok Live, Twitch, X y YouTube.

Además, en Volk Games y Caracol Televisión también estaremos siguiendo de cerca esta gran celebración. Tendremos cobertura en vivo a través de las redes sociales de @volkgames y Caracol TV, con los momentos más destacados de la ceremonia, los ganadores y las novedades que deje The Game Awards 2026. ¡Pendientes de nuestras plataformas para no perderse ningún detalle!

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La organización también confirmó el regreso de Twitch Predicts The Game Awards, una extensión que permitirá a las comunidades de los canales participantes pronosticar qué títulos podrían llevarse los premios. Los creadores podrán habilitarla en sus transmisiones para que sus espectadores participen.

La edición de 2025 alcanzó aproximadamente 171 millones de reproducciones globales, de acuerdo con las cifras compartidas por la organización. Para este año, la expectativa vuelve a estar puesta tanto en los reconocimientos como en los anuncios y estrenos que suelen acompañar la ceremonia.

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Por ahora, la carrera ya tiene a sus protagonistas. GTA VI llega con ocho nominaciones y Nintendo encabeza el listado de editoras, pero todavía queda por descubrir cuáles de estos juegos terminarán llevándose los premios. La decisión final comenzará a tomar forma con los votos del público y se conocerá durante la ceremonia del 10 de diciembre.

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